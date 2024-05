Ligue 1 : Un record pour le PSG de Luis Enrique

Victorieux de l’OGC Nice (1-2) hier en Ligue 1 Uber Eats, Luis Enrique et ses hommes s’offrent déjà un record à la tête du Paris Saint-Germain.

À l’approche du match entre Nice et le PSG, le scepticisme pouvait être de mise. Et pour cause, Luis Enrique a laissé beaucoup de ses stars au repos : Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes n’étaient pas présents dans le groupe parisien. Les Niçois, 5ème du championnat, voulaient réitérer leur performance du match aller au Parc des Princes (victoire 2-3) afin de s’assurer une place qualificative en Ligue Europa. C’était sans compter sur un Bradley Barcola en feu, qui a porté les Rouge & Bleu tout au long du match et qui a permis aux siens de décrocher la victoire à l’Allianz Riviera (1-2). Si cette rencontre pouvait sonner comme anodine pour Paris, déjà champion, elle cachait en réalité un record, et pas n’importe lequel.

Paris invincible à l’extérieur

Cette saison, le PSG a pris 40 points à l’extérieur en Ligue 1 Uber Eats (12 victoires et 4 nuls). Les Franciliens égalent donc un record vieux de 54 ans, détenu par l’ASSE. Avec le match à venir contre Metz dimanche, les hommes de Luis Enrique ont l’occasion de devenir l’équipe comptant le plus de points en déplacement de l’histoire de la Ligue 1, dans un championnat à 18 équipes. De plus, le club de la capitale n’est plus qu’à 1 match de devenir la première équipe du championnat de France à ne perdre aucune rencontre à l’extérieur lors d’une saison complète.