Ligue 1 – Une équipe du PSG remaniée pour affronter Le Mans ?

Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du Mans. Pour cette première rencontre de son marathon de matchs, Luis Enrique pourrait aligner une équipe remaniée.

Après trois semaines d’attente, le PSG retrouve enfin la compétition. À l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, le club parisien accueille Le Mans au Parc des Princes (20h45 sur Ligue 1+). Cette rencontre face au promu sarthois lancera un marathon de matchs pour les Rouge & Bleu. Ainsi, Luis Enrique devrait procéder à un turnover avant d’affronter Manchester City en Ligue des champions.

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Première titularisation pour Mika Godts ?

Pour cette rencontre, le technicien espagnol devra composer sans Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, laissés au repos, ainsi que sans Alessandro Longoni et Senny Mayulu, blessés. Malgré les changements attendus dans le onze du PSG, Lucas Chevalier devrait une nouvelle fois débuter sur le banc. Devant Matvey Safonov, une défense remaniée pourrait être alignée, selon Le Parisien. Peu utilisé en sélection lors de la trêve internationale, Achraf Hakimi devrait débuter au poste de latéral droit. À gauche, Lucas Digne est pressenti pour suppléer Nuno Mendes. La charnière centrale pourrait être composée d’Illia Zabarnyi et de Lucas Hernandez.

Dans l’entrejeu, João Neves pourrait former un trio aux côtés de Lucas Beraldo et de Fabian Ruiz. Enfin, en attaque, Mika Godts pourrait connaître sa première titularisation depuis son arrivée à Paris. Les deux internationaux français, Désiré Doué et Maghnes Akliouche, complèteraient le trident offensif, selon le quotidien francilien.

La composition probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Hernandez, Digne – Neves, Beraldo, Ruiz – Doué, Akliouche, Godts

Retour en images sur la séance d’hier de nos Parisiens ! ⚽️💪 https://t.co/VgBP1kxeGC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 9, 2026