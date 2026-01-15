Ligue 1 – Vers un forfait de Joao Neves pour PSG / LOSC

Ce vendredi (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le LOSC dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devrait se passer de João Neves.

Après sa défaite en Coupe de France face au Paris FC (0-1) en début de semaine, le PSG voudra rapidement renouer avec le succès. Et dès ce vendredi, les Rouge & Bleu retrouvent le Parc des Princes avec la réception du LOSC (21h sur beIN SPORTS 1), à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1.

Travail individuel pour João Neves

Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait composer avec un cadre en moins. En effet, dans son point médical de veille de match, le club de la capitale annonce que João Neves souffre d’une gêne musculaire et qu’il effectue un travail individuel. Les blessés de longue date, Matvey Safonov, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, sont toujours forfaits. À cela s’ajoutent les absences d’Ibrahim Mbaye (Sénégal) et Achraf Hakimi (Maroc), qui disputeront la finale de la CAN dimanche. Malade et absent face au PFC, Lucas Hernandez n’est pas mentionné dans ce point médical et est présent à l’entraînement du jour.

Le point médical du PSG

