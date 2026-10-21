Ligue 1 – Vers un report du match PSG / OL ?

En raison des mobilisations attendues en France ce week-end, la 8e journée de Ligue 1 sera perturbée et le match entre le PSG et l’OL, programmé dimanche soir, pourrait être reporté.

Les nouvelles mobilisations attendues dans toute la France ce week-end devraient perturber les matchs de la 8e journée de Ligue 1 ce week-end. En effet, plus tôt dans la journée, la LFP a annoncé le report de la rencontre Toulouse-Troyes initialement prévue le samedi (17h15), au dimanche à (17h15). Et cela devrait notamment concerner le choc entre l’OL et le PSG.

PSG / OL reporté… au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or ?

Cette rencontre, qui oppose les deux premiers du classement, est initialement prévue le dimanche 25 octobre au Parc des Princes (20h45 sur Ligue 1+). Mais, selon les informations de RMC Sport, ce match pourrait être reporté, sur décision de la préfecture de police de Paris. « Cette situation s’explique par la mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre alors qu’un nouveau week-end de manifestations s’annonce dans la capitale, en parallèle de l’organisation au Stade de France d’un match de saison régulière de NFL qui nécessitera lui aussi le déploiement de moyens humains conséquents pour sécuriser la rencontre », détaille le média sportif.

Quelle pourrait être la nouvelle date de ce choc de la 8e journée de Ligue 1 ? Toujours selon RMC Sport, cette rencontre pourrait se disputer le lendemain, soit le lundi 26 octobre… à la même heure que la cérémonie du Ballon d’Or 2026, qui se tiendra à Londres. Un scénario qui rappellerait celui de la saison passée, lorsque le report du match OM / PSG avait empêché la délégation parisienne d’assister au même moment au sacre d’Ousmane Dembélé. Si le Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, tous les quatre blessés, pourraient assister à cette cérémonie, « pour les autres joueurs susceptibles d’être concernés, il faudrait attendre de connaître la date de ce PSG-OL. Si le match était reprogrammé à proximité de la cérémonie, les obligations sportives du PSG pourraient compromettre leur présence à Londres », conclut RMC.

🚨Discussions en cours entre le PSG, Lyon et la préfecture de police de Paris pour un report de #PSGOL @RMCsport https://t.co/4O3BcvduXR — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) October 21, 2026