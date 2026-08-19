Ligue 1 – Vers une inversion du match PSG / Rennes ?

Alors que le PSG doit recevoir le Stade Rennais ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+) pour le compte de la 1re journée de Ligue 1, cette rencontre pourrait finalement avoir lieu au Roazhon Park en raison de la pelouse impraticable du Parc des Princes.

À quelques jours de son premier match de la saison 2026-2027 de Ligue 1, le PSG poursuit sa préparation. Après deux jours de repos, les joueurs de Luis Enrique ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce mercredi après-midi. Ils auront donc encore quelques jours pour préparer leur premier match de Ligue 1.

La pelouse du Parc des Princes n’a pas résisté à la canicule

Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), le club de la capitale doit recevoir le Stade Rennais au Parc des Princes. Cependant, cette rencontre pourrait finalement être inversée, selon le média Ici Armorique. Une information également confirmée par L’Équipe. La raison ? La pelouse de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud serait en mauvais état en raison de la canicule qui a touché Paris ces dernières semaines. Ainsi, cette rencontre devrait se jouer au Roazhon Park ce dimanche. Si cette information devient officielle, le match retour entre les deux équipes, programmé le week-end du 6 mars 2027, aura donc lieu au Parc des Princes.