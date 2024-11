Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre que ne disputera pas Willian Pacho.

Le PSG devra finir sur une bonne note avant la trêve internationale de novembre. Après avoir pris un coup sur la tête suite à la défaite face à l’Atlético de Madrid (1-2) en Ligue des champions, le club parisien devra se remobiliser lors du déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO ce samedi en Ligue 1. L’objectif sera de conserver son avance en tête du championnat. Mais pour cette rencontre, Luis Enrique devra se passer d’un élément clé de sa défense.

Willian Pacho a rejoint l’Equateur

En effet, comme le rapporte le PSG dans un communiqué, Willian Pacho sera absent pour cette rencontre. Le défenseur de 23 ans ne sera même pas présent à l’entraînement du jour. « En accord avec la direction sportive et le staff technique, Willian Pacho a été autorisé à voyager vers l’Equateur hier, avant de rejoindre sa sélection. Il ne participera pas à l’entraînement du jour », explique le club parisien. Une absence importante. En effet, la recrue estivale est le joueur le plus utilisé cette saison avec 14 matches disputés dont 13 titularisations (1.197 minutes). Willian Pacho a été convoqué avec sa sélection pour cette trêve internationale de novembre. L’Equatorien disputera deux rencontres (Bolivie et Colombie) pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.