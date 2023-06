Le Paris Saint-Germain, champion de France 2023, est d’emblée qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Compétition à laquelle le club de la capitale participera pour la douzième fois d’affilée. En tant que champion de France, les Rouge & Bleu figurent dans le chapeau 1 du tirage au sort pour les phases de groupes. L’occasion de faire quelques prédictions sur les potentiels futurs adversaires du PSG en Europe en 2023/2024.

Les chapeaux

Chapeau 1

Manchester City (tenant du titre et champion d’Angleterre)

FC Séville (vainqueur de la Ligue Europa)

FC Barcelone (champions d’Espagne)

SSC Naples (champion d’Italie)

Bayern Munich (champion d’Allemagne)

Paris Saint-Germain (champion de France)

SL Benfica (champion du Portugal)

Feyenoord Rotterdam (champions des Pays-Bas)

Chapeau 2

Real Madrid (2 ème de Liga)

Manchester United (3ème de Premier League)

Inter Milan (3ème de Seria A)

Borussia Dortmund (2ème de Bundesliga)

Atlético de Madrid (4 ème de Liga)

RB Leipzig (3ème de Bundesliga)

FC Porto (2ème de Liga Bwin)

Arsenal FC (2ème de Premier League)

Chapeau 3

Chakhtar Donetsk (champion d’Ukraine)

RB Salzbourg (champion d’Autriche)

AC Milan (4ème de Seria A)

SS Lazio (2ème de Seria A)

Etoile Rouge de Belgrade (champion de Serbie)

…

…

…

Chapeau 4

Union Berlin (4ème de Bundesliga)

RC Lens (2ème de Ligue 1 Uber Eats)

…

…

…

…

…

…

Trois équipes qualifiées d’office demeurent à déterminer entre les chapeaux 3 et 4 : la Real Sociedad (3ème de Liga), le Celtic FC (champion d’Ecosse), et Newcastle United (4 ème de Premier League). Enfin 6 places sont à prendre parmi les clubs jouant les qualifications à la Ligue des Champions, quatre par la voie des Champions (où l’on retrouve entre autre le Royal Antwerp, le BSC Young Boys, Galatasaray, le Dinamo Zagreb, le Sparta Prague, l’AEK Athènes, Molde FK, le FC Copenhague, l’Aris Limassol, le Maccabi Haïfa…) et deux par la voie de la Ligue (où l’on retrouve entre autre l’Olympique de Marseille, le SC Braga, le PSV Eindhoven, les Rangers FC, Genk…).

Pire et meilleur tirage pour le PSG

Pour ce qui est de ses futurs adversaires, le Paris Saint-Germain ne saura que le 31 août contre qui le club de la capitale devra faire face pour atteindre les huitièmes de finale. En attendant le tirage au sort, Canal Supporters vous délivre les tirages, en fonction des chapeaux et des équipes qui joueront les qualifications, en faveur et en défaveur des Rouge & Bleu.

Pire tirage ?

Chapeau 1 : Paris Saint-Germain

Chapeau 2 : Le Real Madrid, danger permanent en Coupe d’Europe, ou Arsenal, qui a réalisé une superbe saison et qui peut être une équipe très difficile à jouer.

Chapeau 3 et 4 : Newcastle, l’AC Milan, le PSV Eindhoven ou encore Galatasaray peuvent apparaitre comme des équipes difficiles à aborder. Les Magpies, équipe surprise en Premier League cette saison et qui ont entamé un grand développement dans leur recrutement.

Meilleur tirage ?

Chapeau 1 : Paris Saint-Germain

Chapeau 2 : le FC Porto ou le RB Leipzig, qui sera affaibli cet été avec le départ de Christopher Nkunku et les potentielles ventes de Josko Gvardiol ou encore de Dominik Szoboszlai.

Chapeau 3 et 4 : l’Etoile Rouge de Belgrade, déjà qualifiée reste l’équipe la plus abordable du chapeau 3 déjà en lice. Ensuite le tirage d’un club de chapeau 4 s’étant qualifié par la Voie des Champions (Molde, Maccabi Haïfa, Limassol, le Sparta…) serait idéale pour Paris.