Ligue des champions, Ballon d’Or, son avenir…. Ousmane Dembélé se confie

Ousmane Dembélé est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant sera l’un des joueurs importants pour le PSG dans sa quête de back-to-back en Ligue des champions. Malgré l’année 2025 historique, il a encore faim de titres.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Ousmane Dembélé a explosé lors de la saison 2024-2025 grâce à son replacement dans l’axe par Luis Enrique. L’international français a enchaîné les prestations de haut vol, les buts et les passes décisives et a été l’un des artisans de l’année 2025 historique du PSG avec le sextuplé, dont la victoire en Ligue des champions, la première de l’histoire des Rouge & Bleu. Avec ses performances XXL, il a reçu le Ballon d’Or. Récemment élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive, l’ancien Rennais n’est pas rassasié. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le numéro 10 du PSG s’est confié sur son état de santé, la finale de la Ligue des champions du PSG contre Arsenal, la possibilité de s’offrir un deuxième Ballon d’Or, ou bien encore sur son avenir…

Son état de santé

« Ça va très bien, j’ai eu une petite alerte face au Paris FC, mais ça va. Ça va le faire pour la fin de saison. À 100 % pour la finale ? Oui, oui, ça va le faire. Je n’ai pas de doute là-dessus, j’espère être sur le terrain le 30 mai prochain, si le coach me sélectionne bien sûr. »

La finale contre Arsenal, le plus grand match de l’histoire du PSG ?

« L’un des plus grands matchs, oui. Après, c’est sûr que si tu veux devenir un grand champion, il faut gagner plusieurs fois et pas qu’une seule fois. Ça va être un événement incroyable en plus, on va avoir tous nos supporters derrière nous, toute la ville de Paris, toute la France derrière nous même. On a conscience de ça et on espère remporter ce trophée une nouvelle fois. Surtout que faire un « back to back » en Ligue des champions, c’est rare et on en a conscience. Donc on va tout faire pour. Luis Enrique dit que c’est encore plus fort de une deuxième année de suite ? Oui, c’est ça. Et il a raison parce que la première fois que tu gagnes, c’est exceptionnel. Mais gagner une deuxième Ligue des champions, qui plus est consécutivement, c’est encore plus grand je pense. »

Le PSG, l’équipe à battre ?

« Oui, clairement. Quand tu gagnes six titres sur sept, tu es l’équipe à battre, tout le monde veut battre le champion d’Europe. Que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1, on veut nous battre et on en a conscience. Je trouve qu’on a très bien géré les grands matches, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1, contre des adversaires qui voulaient nous battre. Et je ne trouve pas qu’on ait changé notre jeu. Quoi qu’il arrive, on voulait presser, attaquer, que ce soit contre les plus petites ou les plus grandes équipes. Il fallait juste rester concentré, jouer en équipe. Je pense qu’il n’y a pas mieux pour gagner un match. »

Le PSG favori contre Arsenal ?

« C’est difficile à dire. Quand tu arrives en finale, tout est possible. Je pense qu’Arsenal méritait de gagner la Premier League, ça faisait 3-4 ans qu’ils n’étaient pas loin. Ils travaillent dur, ils ont le même groupe depuis 4-5 ans donc il était évident que le titre allait arriver. C’est une grosse équipe, défensivement ils sont très bons, offensivement aussi. Et sur coups de pied arrêtés, ils sont encore plus forts. C’est une équipe à prendre au sérieux. On les a joués la saison dernière, on a perdu en poules puis on les a éliminés en demi-finale. Mais dans une finale, tout est possible. Il faut rester concentré. »

Le rôle de faux numéro 9, le poste où je veux jouer actuellement ?

« Oui, vous savez comment ça se passe : quand on joue sur le côté ou dans l’axe, on ne fait pas les mêmes efforts. Tu es plus proche du but, tu peux marquer des buts difficiles ou même des buts un peu plus faciles où tu n’as plus qu’à pousser le ballon. Et ça, ça change tout. Ce poste-là, il est parfait pour moi, j’aime beaucoup jouer dans cette position. Et j’espère pouvoir continuer à y jouer avec Luis Enrique comme avec le coach Deschamps. Mais ça ne me dérange pas aussi d’aller parfois sur le côté, que ce soit avec Luis Enrique ou le coach Deschamps. Ils me laissent beaucoup de liberté. »

Prêt à accepter tout ce que Luis Enrique demande pour aider l’équipe à gagner ?

« Bien sûr ! Il a une vision, il regarde les matchs. Je ne suis pas entraîneur, il sait un peu plus que moi, il fallait faire les efforts. En plus le Bayern, c’était une équipe incroyable. Donc qu’on soit attaquant, défenseur ou milieu, il fallait faire les efforts à ce moment-là. Quoi qu’il arrive, si tu ne fais pas les efforts, je l’ai déjà dit : tu vas sur le banc très vite avec ce coach. Et en plus je prends du plaisir, que ce soit en attaquant ou en défendant. On l’a vu dans ce match à Munich où tout le monde a attaqué, tout le monde a défendu comme des chiens, comme on dit. C’est exceptionnel et c’est un plaisir de faire les efforts pour l’équipe. Et je pense que pour gagner des trophées, il n’y a pas de meilleure manière que de travailler en équipe. »

Un deuxième Ballon d’Or ?

« Comme je l’ai dit, quand tu gagnes une fois, t’as envie de gagner plusieurs fois. Mais je mets d’abord le collectif en premier, bien évidemment. Le plus important, c’est de pouvoir gagner la Ligue des champions. Et j’ai un objectif aussi qui est dans ma tête depuis très longtemps avec l’équipe de France, c’est de faire une très, très grande Coupe du monde. Et après, on verra ce qui va se passer. »

Il brille lors des grands matches

« Oui, et j’ai pris aussi conscience que dans ces matchs-là, les caméras sont allumées. Il y a des moments dans la saison et des moments dans des matchs importants comme ça où il faut montrer toute ta qualité, il faut marquer des buts ou faire une passe décisive. Dans ces matchs-là, j’ai pris conscience qu’il faut être très performant pour être tout en haut et faire gagner le club. »

Son avenir

« Je me vois au PSG encore quelques années ? Ah oui, déjà j’ai encore deux ans de contrat devant moi, jusqu’en 2028. Et puis ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde, que ce soit le staff, les joueurs, le président… Est-ce que ça veut dire que vous voulez prolonger au PSG ? On va voir si le PSG me propose un contrat (rires). Mais non, bien évidemment, je suis heureux au club et j’espère que ça continuera longtemps. Combien de pourcents de chances de vous voir au PSG la saison prochaine déjà ? La saison prochaine? 100%, j’ai deux ans de contrat. Ça veut dire que quoi qu’il arrive, vous resterez jusqu’en 2028 au PSG ?Oui, oui… »





















































