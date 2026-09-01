Ligue des champions – Côme pourra recevoir le PSG dans son stade

Le 20 janvier prochain, le PSG affrontera Côme lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Cette rencontre se jouera bien dans le stade du club italien.

Jeudi dernier, le PSG a connu ses huit adversaires de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il y a du classique avec Manchester City ou le FC Barcelone ou encore Aston Villa, mais également de la nouveauté avec des rencontres contre l’AS Roma et Côme. Pour ce dernier, qui va connaître sa première participation à la Ligue des champions, on avait un doute sur le stade qui allait accueillir ses matches à domicile. En effet, son stade Giuseppe Sinigaglia, enceinte de 13 000 places située à proximité immédiate du lac de Côme, n’était pas homologué pour recevoir des rencontres de Champions League.

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Le stade de 13 000 places finalement homologué par l’UEFA

Pour pallier à ça, on évoquait la possibilité de jouer dans les stades de Sassuolo ou de l’Udinese, à plusieurs centaines de kilomètres de Côme. Mais comme le rapporte L’Equipe, le club entraîné par Cesc Fàbregas a finalement obtenu l’accord de l’UEFA pour jouer dans son enceinte Giuseppe Sinigaglia. Le maire de la cité lombarde l’avait annoncé en fin de semaine dernière sur Instagram, et le club l’a confirmé ce mardi en mettant à la vente des billets pour les quatre rencontres de phase de ligue, assure le quotidien sportif. Pour sa première campagne de Ligue des champions, Côme recevra donc dans son stade Leipzig le 10 septembre, puis Manchester United (21 octobre), l’AEK Athènes (24 novembre) et le PSG (20 janvier).