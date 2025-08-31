Ligue des champions – FC Barcelone / PSG au Camp Nou ?

Lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a hérité entre autres du FC Barcelone. Le club catalan aimerait affronter le PSG au Camp Nou.

Jeudi soir, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions a eu lieu. Et le PSG est tombé sur du très lourd avec notamment le FC Barcelone, le Bayern Munich ou bien encore Tottenham. Le club commencera la défense de son titre avec la réception de l’Atalanta Bergame le 17 septembre prochain. Pour le premier choc, il faudra attendre le 1er octobre avec le déplacement à Barcelone. Mais où cette rencontre se jouera ? Le club catalan espère pouvoir accueillir les Rouge & Bleu au Camp Nou, en travaux depuis maintenant deux ans. À presque un mois du choc, rien n’est acté. Le FC Barcelone a, à plusieurs reprises, affirmé son optimisme pour reprendre ses quartiers au Camp Nou, indique L’Equipe.

En attente de la dernière licence pour pouvoir rejouer au Camp Nou

Après avoir communiqué deux options à l’UEFA (Camp Nou et Montjuic), le Barça doit entériner le stade dans lequel il évoluera durant toute la première partie de la compétition, c’est-à-dire la phase de ligue et un potentiel play-off. Après ça, plus question d’en changer avant la phase à élimination directe, lance le quotidien sportif. Une délégation de l’UEFA a déjà visité l’enceinte la semaine passée, transmettant un retour positif au Barça et lui accordant le droit de jouer le premier match de la saison européenne à l’extérieur pour être prêt, en théorie, à jouer à domicile le 1er octobre face au PSG. Mais pour l’heure, Laporta et sa direction sont toujours en attente de la dernière licence, celle de la mairie, relative notamment aux questions de sécurité, pour acter définitivement ce retour après deux ans au stade de Montjuic, solution de repli en cas de nouveaux retards. Lundi se tiendra une réunion qui décidera, d’abord, quel stade accueillera le premier match de championnat des Catalans à domicile (réception du Valence CF le 14 septembre). Un communiqué sera également publié pour informer les abonnés, toujours en attente. Une indication dans l’optique du match face au PSG, conclut L’Equipe.