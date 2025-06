Ligue des champions, Hidalgo, Mbappé… Nasser al-Khelaïfi se confie

Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG enchaîne les interviews ces derniers jours. Il s’est confié à C à vous sur la victoire en Ligue des champions, Kylian Mbappé, Anne Hidalgo, le Parc…

L’actualité du PSG est rythmée ces derniers jours. Après le sacre du club de la capitale en Ligue des champions, ce dernier va vouloir soulever un nouveau trophée dans les prochaines semaines, la Coupe du monde des clubs. Il y a également la question du futur stade, le PSG ayant officialisé deux choix de ville pour sa possible future enceinte, Poissy et Massy, ou bien encore Anne Hidalgo qui refuse toujours de vendre le Parc des Princes au PSG. Invité de l’émission C à Vous sur France 5, Nasser al-Khelaïfi a balayé l’actualité autour de son club.

Gagner la Ligue des champions sans Mbappé

« Des regrets après le départ de Mbappé ? Je n’ai pas de regret, je veux le remercier pour tout ce qu’il a donné pour le club. Lui, Messi, Neymar, tous les joueurs, Zlatan… Ils ont été très importants pour le club. On a eu la chance cette année, sans lui, mais je lui souhaite le meilleur au Real. C’est une grande star, un grand joueur. On a un conflit un petit peu (sourire). Mais du fond de mon cœur je lui souhaite le meilleur...tant qu’il n’est pas en face du PSG. »

Anne Hidalgo

« La vérité, c’est entre nous, je ne peux pas le dire publiquement. Mais moi-même personnellement, ou le club, n’avons de problème avec personne. Après si les gens ont un problème avec nous… On veut travailler avec tout le monde, construire quelque chose pour le club. Si quelqu’un est contre le club, ce n’est pas un ami. Le Parc, c’est un stade historique pour le club. On le respecte beaucoup. Mais si on n’est pas les bienvenus dans le stade, on cherche une solution. C’est ce qu’on a fait. »

Une étoile sur le maillot après la victoire en Ligue des champions ?

» Nous n’avons pas encore décidé pour l’étoile. On jouera avec pour la Coupe du monde. Mais on va être très humble. C’est une magnifique étoile mais le nom du club est plus grand que n’importe quelle étoile. Le nom est le plus important. »

La finale de la Ligue des champions

« Même au cinquième but, je n’étais pas calmé. Ça a été très vite, tous les buts, tout le match, je n’y croyais pas. Maintenant, on est contents. C’était le grand rêve, le trophée le plus important pour les clubs européens, tout le monde le veut. En voyant la coupe pendant l’entraînement à la veille de la finale, je me disais que c’était si proche et si loin à la fois. »

Dembélé et Marquinhos

« On a de magnifiques joueurs. Marquinhos a souffert avec nous. Je suis très fier de lui, un leader, un capitaine. Ousmane Dembélé, c’est le Ballon d’or, un magnifique joueur, généreux sur et en dehors du terrain, un exemple. »

Son avenir

« Je ne sais pas combien de temps mais le club est dans mon cœur, je veux rester le plus longtemps possible. »

Le président du PSG a également été ému au moment d’évoquer le sacre en Ligue des champions et sa mère, décédée en 2019. « C’est difficile pour moi, désolé. C’est difficile d’en parler. Ma mère, avant de mourir, tous les jours, elle faisait la prière pour nous. Elle était avec moi et je sais qu’elle est avec moi aujourd’hui. C’est difficile, parce que c’était vraiment son rêve qu’on gagne cette Ligue des champions. Oui, elle a fait la prière tous les soirs, tous les jours. Elle regardait tous les matches à la télé.«