Ligue des Champions : L’arbitre de Dortmund / PSG dévoilé

Mercredi soir, à 21h00 au Signal Iduna Park, le PSG se déplace à Dortmund pour la dernière journée de phase de groupes de Ligue des Champions. Une rencontre qui sera arbitrée par Glenn Nyberg.

Après une énième victoire en Ligue 1, contre le FC Nantes samedi soir (2-1), le Paris Saint-Germain s’envole au Signal Iduna Park, mercredi soir, pour la sixième journée de phase de poules de Ligue des Champions. Resté sur un match nul face à Newcastle lors de la dernière journée, les Parisiens se doivent de s’imposer afin de se qualifier en huitièmes de finale de la compétition. Aujourd’hui, l’UEFA a dévoilé l’arbitre de cette ultime rencontre pour la suite de la saison des Rouge & Bleu.

Une première pour les deux équipes

C’est Glenn Nyberg qui a été désigné comme arbitre de ce Dortmund / PSG. Le Suédois de 35 ans n’a encore jamais jugé les deux équipes. Au sifflet de cinq rencontres de Ligue des Champions et six d’Europa League dans sa carrière, son expérience en compétition européenne reste limitée. Malgré tout, cet arbitre connait bien les Parisiens. Il était sur le terrain avec Gianluigi Donnarumma pour tenir la petite finale de Ligue des Nations entre les Pays-Bas et l’Italie. Il a aussi croisé le chemin de Kylian Mbappé et Lucas Hernandez dans la rencontre entre l’Équipe de France et le Kazakhstan (8-0) en 2021, puis de Gonçalo Ramos et Vitinha avec les Espoirs la même année. Cette saison, Glenn Nyberg, a arbitré trois matchs de Ligue des Champions, notamment le fructueux Bayern Munich / Manchester United (4-3), le Séville – Arsenal (1-2), puis dernièrement le Manchester City – RB Leipzig (3-2). Avec un total de six cartons jaunes distribués, sans le moindre carton rouge, le juge de la rencontre se montre indulgent.