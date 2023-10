Ligue des champions – Le PSG sombre à Newcastle (4-1)

Ce mercredi soir, le PSG affrontait Newcastle à St James’Park en Ligue des champions. Et les Parisiens ont sombré face aux Magpies (4-1)

Retour de la Ligue des champions pour le PSG. Après une victoire face à Dortmund (2-0), le club parisien affrontait cette fois-ci Newcastle dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupes. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner quatre attaquants dans un 4-2-3-1 : Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani sur les ailes et Ousmane Dembélé derrière Gonçalo Ramos. Un choix désastreux avec une cinglante défaite (4-1) à St James’ Park.

Résumé du match

Complètement dépassé dans l’intensité et le pressing, le PSG a sombré dans ce premier acte à St James’ Park. Pourtant la première période aurait pu être différente mais Ousmane Dembélé ne s’est pas montré précis dans sa reprise de volée après une belle passe de Kylian Mbappé (5′). Par la suite, Newcastle a mis une grosse pression aux Rouge & Bleu. Un pressing payant. En manque de solution, Marquinhos a manqué sa relance. Si Gigio Donnarumma a réalisé un premier arrêt important face à Isak, il ne peut rien sur la frappe d’Almiron (1-0, 16′). Face à des Parisiens avec un déchet technique trop important, les Magpies ont doublé la mise dans une action très confuse. Malgré la confusion avec un Donnarumma héroïque sur sa ligne et une main offensive de Lascelles, Burn a finalement puni le manque de réactivité des Parisiens juste avant la pause (2-0, 42′). Un but validé par le VAR. Complètement dépassé et inoffensif, le PSG se devait de réagir (2-0).

Mais en seconde période, le PSG a continué sur sa mauvaise lancée avec un troisième but des Magpies dès le retour des vestiaires par l’intermédiaire de Longstaff (3-0, 50′). Si la tête de Lucas Hernandez (3-1, 56′) aurait pu redonner espoir aux Rouge & Bleu, au final aucune réaction n’est venue du banc ou des joueurs sur la pelouse. Pire encore, le club de la capitale a encaissé un quatrième but en fin de rencontre sur une frappe lointaine de Schär (4-1, 90+1). Une correction et une humiliation pour le PSG face à Newcastle avant une double confrontation déterminante contre l’AC Milan (25 octobre et 7 novembre).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

3′ Très gros pressing de Newcastle en ce début de rencontre. Le PSG essaye de ressortir proprement sur les côtés.

5′ Première occasion pour le PSG. Après une belle ressortie de balle des Rouge & Bleu, Mbappé centre pour Dembélé au second poteau. Mais la reprise du numéro 10 passe de peu à côté.

16′ Newcastle ouvre le score (1-0) suite à une énorme erreur de relance de Marquinhos. Donnarumma fait un premier arrêt face à Isak mais Almiron suit bien et conclut

21′ Belle remontée de balle menée par Hakimi, Kolo Muani est servi à gauche mais n’est pas précis dans la passe

22′ Frappe lointaine de Zaïre-Emery mais ce n’est pas cadrée

25′ Grosse frayeur pour le PSG. Schär est trouvé en retrait sur un corner mais sa frappe puissante passe à côté du poteau de Donnarumma

31′ Beaucoup de déchets techniques de la part des attaquants parisiens depuis le début de rencontre

32′ Le jeu est pour le moment arrêté, Isak saigne au niveau de l’arcade et se fait soigner sur la pelouse

35′ Le jeu reprend et l’attaquant de Newcastle retrouve sa place avec un bandage sur la tête

38′ Carton jaune pour Lucas Hernandez après une semelle sur Almiron qui partait en contre

39′ Grosse séquence de Newcastle devant Donnarumma avec deux arrêts incroyables du portier parisien.

42′ Après consultation de la VAR dans une situation confuse avec une main de Lascelles, le but de Burn est validé et a entièrement franchi la ligne malgré un Donnarumma héroïque.

42′ Carton jaune pour Hakimi pour contestation

45′ Sept minutes de temps additionnel

45’+6 Carton jaune pour Guimaraes qui donne un coup de poing à Ugarte dans une contre-attaque… Un coup volontaire mais pas de rouge….

45’+7 C’est la pause à St James’ Park. Complètement dépassé dans l’intensité et l’agressivité, le PSG est logiquement mené à la pause face à Newcastle (2-0) même si le deuxième but est litigieux

45′ La seconde période débute. Pas de changement au PSG

50′ Le déchet technique des attaquants du PSG est effarant

50′ Troisième but de Newcastle (0-3). Pas suivi, Longstaff trompe Donnarumma, pas irréprochable sur le but avec un ballon qui passe sous son bras

56′ Le but de l’espoir pour le PSG ? Sur une magnifique passe piquée de Zaïre-Emery, Lucas Hernandez trompe Pope de la tête (3-1)

56′ Barcola remplace Kolo Muani

61′ Mbappé perd la balle et ne fait pas l’effort nécessaire pour la récupérer…

64′ Ugarte cède sa place à Vitinha

67′ Carton jaune pour Dembélé

69′ Bien lancé dans la profondeur par Hakimi, Dembélé tarde trop et est gêné par Lascelles dans sa frappe qui passe à côté.

76′ La frappe forte de Dembélé est boxée par Pope

90′ Cinq minutes de temps additionnel

90’+1 Quatrième but de Newcastle sur une frappe lointaine de Schär (4-1)

90’+5 C’est terminé. Le PSG se fait corriger sur la pelouse de Newcastle (4-1) et n’a montré aucune résistance pendant 90 minutes

Feuille de match Newcastle / PSG

2e journée de Ligue des champions – Stade : St James’ Park – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre principal : Istvan Kovacs- Arbitres assistants : Vasile Florin Marinescu et Ovidiu Artene – Quatrième arbitre : Marcel Birsan – VAR : Marco Fritz et Rob Dieperink – Buts : Almiron (16′), Burn (42′), Longstaff (50′), Hernandez (56′), Schär (90’+1) – Cartons : Hernandez (38′), Hakimi (42′), Guimaraes (45’+6), Dembélé (67′), Gordon (69′), Zaïre-Emery (80′), Pope (88′)