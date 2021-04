Ligue des champions – Les cartons jaunes du PSG remis à zéro

Hier soir, les joueurs du PSG ont offert de nombreuses émotions à leurs supporters. Les Parisiens se sont qualifiés pour les demi-finales de Ligue des champions en éliminant le tenant du titre, le FC Bayern (3-3 en score cumulé). Autre bonne nouvelle, les cartons jaunes reçus depuis la phase de groupes sont remis à zéro à l’issue de ces quarts de finale. En effet comme le stipule l’article 51.04 du règlement de l’UEFA, “tous les cartons jaunes sont annulés à l’issue des quarts de finale. Ils ne sont pas reportés dans les demi-finales.” Quatre joueurs du PSG étaient sous la menace d’une suspension en cas de nouveau carton jaune reçu : Layvin Kurzawa, Marco Verratti, Idrissa Gueye et Neymar Jr. Présents sur le terrain face aux Bavarois, les deux derniers cités risquaient de manquer la demi-finale aller de Ligue des champions en cas de nouvel avertissement. De leur côté, Marco Verratti et Layvin Kurzawa n’ont pas disputé la moindre minute lors de ce quart de finale aller-retour.

Pour rappel, le PSG connaîtra son adversaire pour les demi-finales de Ligue des champions ce mercredi soir. Le club de la capitale affrontera Manchester City ou le Borussia Dortmund. Dans cette confrontation retour (à 21h) quatre joueurs seront sous la menace d’une suspension pour la demi-finale aller de C1 face au PSG (au Parc des Princes) : Joao Cancelo et Fernandinho pour les Citizens. Emre Can et Erling Haaland pour le BVB. Pour rappel, Manchester City avait gagné le match aller (2-1) à domicile.

Le tableau des demi-finales

Paris Saint-Germain / Manchester City ou Borussia Dortmund

Real Madrid ou Liverpool / Chelsea

Calendrier de la Ligue des champions