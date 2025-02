Ligue des champions – Les louanges d’Eric Roy envers le PSG

Ce mardi soir, le PSG a pris une belle option pour la qualification en huitièmes de Ligue des champions en s’imposant largement contre Brest (0-3). Eric Roy s’est montré dithyrambique envers son adversaire du soir.

Pour ce duel franco-français des barrages aller de la Ligue des champions, c’est le PSG qui a pris le meilleur sur Brest grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé et un penalty de Vitinha (0-3). Les Parisiens ont pris un bel avantage pour la qualification en huitièmes de finale de la Champions League. Ils devront terminer le travail mercredi prochain (21 heures, Canal Plus) sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la manche retour. Présent en conférence de presse à l’issue de la défaite brestoise, Eric Roy, le coach breton, a estimé que le PSG faisait partie des cinq favoris pour la victoire finale.

« Comme je l’ai dit à Luis, ça doit être un énorme kiff d’entraîner ce genre de joueurs »

« Ils sont dans les 4 ou 5 favoris. Ils ne sont pas inférieurs à Barcelone qui m’a beaucoup impressionné. Ils sont collectivement plus forts que la saison dernière. En jeu placé comme en jeu de transition. Ils sont parmi les favoris. Il faut aussi avoir un peu de réussite, en plus d’une bonne équipe. On verra à l’avenir, mais ils ne sont pas encore qualifiés ! Il y a un match retour », lance Eric Roy dans des propos relayés par RMC Sport. Il a également salué la très belle performance de Vitinha. « Vitinha a clairement fait la différence. On était en supériorité au milieu de terrain et on ne l’a pas senti. Leurs milieux ont des qualités extraordinaires. Cela fait la différence. Comme je l’ai dit à Luis, ça doit être un énorme kiff d’entraîner ce genre de joueurs. Il doit prendre beaucoup de plaisir. »