Ligue des champions – Les résultats des adversaires du PSG

Après une semaine marquée par deux résultats nuls, le PSG retrouvera la compétition dès ce mardi avec la réception du Benfica Lisbonne en Ligue des champions. Retour sur les résultats du week-end des adversaires européens du PSG.

Si le PSG a concédé un triste match nul sur la pelouse du Stade de Reims (0-0), ses adversaires du groupe H de Ligue des champions ont également eu des résultats plus que mitigés ce week-end. Premiers de leur poule à égalité avec le Benfica Lisbonne (7 pts), les champions de France recevront le club portugais au Parc des Princes ce mardi (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1) tandis que la Juventus Turin se déplacera sur la pelouse du Maccabi Haïfa.

Benfica poursuit son invincibilité, la Juve toujours dans le dur

Et à l’instar du PSG, le Benfica Lisbonne avait décidé de faire une revue d’effectif à certains poste face à Rio Ave. Malgré l’ouverture du score concédée, les Aigles ont rapidement renversé le score pour s’imposer sur le score de 4 à 2. Après un but contre son camp du gardien adverse, l’international portugais, Gonzalo Ramos, a inscrit un doublé en première période avant de céder sa place à la pause. Son remplaçant, Petar Musa, a aggravé la marque en seconde période. Toujours invaincu cette saison, le club lisboète conserve sa place de leader au Portugal et prépare au mieux son déplacement à Paris. Prêté par le PSG, Julian Draxler a disputé l’intégralité du match, une première cette saison pour l’Allemand.

XI de Benfica : Vlachodimos – Moraes, A.Silva, Otamendi, Ristic – Aursnes, Fernandez (F.Luis, 45′) – J.Mario (Pinho, 71′), Draxler, D.Gonçalves – G.Ramos (Musa, 45′)

De son côté, la Juventus continue son mauvais début de saison. Dans le choc face à l’AC Milan ce samedi, les joueurs de Massimiliano Allegri se sont logiquement inclinés face aux champions d’Italie sur le score de 2-0. Entré un peu avant l’heure de jeu, Leandro Paredes, prêté par le PSG avec option d’achat pouvant devenir obligatoire, n’a pas montré grand chose dans cette rencontre. Il a notamment été l’un des acteurs d’une échauffourée en fin de rencontre, ce qui lui a valu un carton jaune. Avec ce résultat, la Vieille Dame se place à une triste 8e place en Serie A et se retrouve à 7 points du podium.

XI de la Juventus : Szczesny – Danilo, Bremer, Bonucci, Sandro – Cuadrado (Mc Kennie, 46′), Locatelli (Paredes, 56′), Rabiot (Soulé, 80′), Kostic (Miretti, 56′) – Milik, Vlahovic (Kean, 78′)

Enfin, le Maccabi Haïfa s’est incliné face au Maccabi Bnei Raina (0-1). Les hommes de Barak Bakhar ont encaissé un but juste avant la pause par Shlomi Azulay (40′). Malgré cette défaite, le Maccabi Haïfa garde la tête du classement mais pourrait perdre son fauteuil de leader selon les différents résultats de cette 7e journée. En Ligue des champions, le club israélien ne devra pas se manquer et aura pour objectif d’obtenir ses premiers points face à la Juventus dans ce groupe H.

Le groupe H de Ligue des champions

Paris Saint-Germain – 7 pts (+3) SL Benfica – 7 pts (+3) Juventus Turin – 3 pts (0) Maccabi Haïfa – 0 pt (-6)