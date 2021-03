Ligue des champions – Lewandowski manquera la double confrontation face au PSG

Blessé au genou lors du match entre la Pologne et Andorre (3-0) en phase de qualification pour la Coupe du monde 2022, Robert Lewandowski manquera le match aller et retour des quarts de finale de Ligue des champions entre le FC Bayern et le PSG (7 et 13 avril). Via un communiqué, le club allemand a fait savoir que son attaquant de 32 ans souffre d’un étirement ligamentaire au genou droit. Une blessure qui l’éloignera des terrains pour quatre semaines environs et lui fera donc manquer la double confrontation face au club de la capitale (match aller à Munich et match retour au Parc des Princes). Cette saison, Robert Lewandowski a marqué 42 buts en 36 matches toutes compétitions confondues.