Ligue des champions, Luis Enrique, Paris… Khvicha Kvaratskhelia se confie

Arrivé au PSG durant l’hiver 2025, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des artisans de l’année 2025 historique des Rouge & Bleu. L’international géorgien s’est confié sur sa première année parisienne.

Lors du mercato hivernal 2025, le PSG a décidé de miser sur Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale a déboursé 80 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international géorgien auprès de Naples. Dès ses premiers pas sur le terrain, il s’est montré indispensable pour Luis Enrique. Il est très rapidement devenu un titulaire indiscutable du onze du coach espagnol. Il a fortement brillé en Ligue des champions et a été l’un des artisans de l’année 2025 historique du PSG. À la veille d’affronter Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia s’est confié au Parisien.

Son profil de joueur

« Je dirais patient, agressif, guerrier et… Géorgien ! (Il sourit) Les deux derniers disent plus ou moins la même chose. Seuls les Géorgiens peuvent vraiment comprendre la nuance. Nous venons d’un tout petit pays, qu’on essaye de faire connaître au monde entier en renvoyant la meilleure image possible. Quand les gens viennent en Géorgie, on fait en sorte d’être les meilleurs hôtes possibles par exemple. Quand je joue, je joue d’abord pour la Géorgie avant de jouer pour moi-même. Lorsque vous venez d’un petit pays comme le mien, vous n’avez que très peu de chances de jouer pour un grand club comme le PSG. C’est une immense fierté aujourd’hui d’être connu comme le Géorgien de Paris. »

Comment il se sent à Paris ?

« J’adore Paris, j’aime tout à Paris. Plus j’y pense, plus j’aime le fait que les gens sont très respectueux. Quand vous sortez, ils ne vous dérangent pas beaucoup. Au restaurant par exemple, ils demandent avant de venir prendre une photo. J’aime beaucoup ça. C’est la meilleure ville où vous balader avec votre femme. Vous avez tout ici, et en plus, c’est la ville de l’amour. Quand le PSG m’a appelé, je pense que ma femme était la personne plus heureuse du monde. Avant que le PSG ne me contacte, elle me disait toujours : « Imagine si on jouait un jour au PSG, ce serait incroyable de vivre là-bas, à Paris. » Moi, je répondais : « Oui, bien sûr. » Mais dans ma tête, je pensais que c’était tellement difficile d’y aller, alors qu’il y avait des joueurs de fou comme Messi, Neymar et Mbappé…«

Un rêve de signer au PSG ?

« Quand on vient d’un petit pays comme le mien, jouer dans l’une des plus grandes équipes du monde, bien sûr que c’est un rêve ! Arriver à Naples, c’était déjà quelque chose de très important pour moi. J’étais très fier d’avoir réussi ça. Mais c’est quand le PSG m’a contacté que j’ai vraiment compris que j’étais devenu un joueur de niveau mondial. J’étais vraiment très fier. J’avais d’autres options, d’autres offres, mais la façon dont l’entraîneur et le directeur sportif m’ont présenté le projet m’a impressionnée. Je n’ai pas réfléchi, j’ai simplement dit à mon agent que je voulais aller au PSG. »

Une année 2025 parfaite

« J’ai beaucoup de chance, car même à Naples, cela faisait des années qu’ils n’avaient plus gagné le Scudetto et on l’a fait avant que je quitte le club. C’est la même chose au PSG avec la Ligue des champions. En Géorgie, on dit que quand vous entrez dans une pièce du pied droit, vous aurez de la chance. Je suis donc arrivé à Paris du bon pied. Quand je suis arrivé, le premier match auquel j’ai assisté est la victoire contre City. Je me suis dit : « Mais ces types sont incroyables, où je vais bien pouvoir jouer dans cette équipe ? » Et quand je les ai vus à l’entraînement, je me suis rendu compte que tout était possible et qu’on pouvait la gagner cette Ligue des champions. »

Si je devais garder un seul moment de 2025 ?

« Le but en finale de la Ligue des champions, sans aucun doute. J’ai envie de revivre ça plein de fois. (Il sourit.) J’étais tellement ému que je ne savais même pas comment le célébrer. Je crois que j’étais le mec le plus fier de la planète à ce moment-là. »

Est-ce difficile, après une saison aussi folle, de retrouver un même degré de motivation ?

« Quand vous gagnez quelque chose après lequel vous courez depuis un certain temps, derrière, peut-être que vous vous calmez un peu. Mais ce qui est bien au PSG, c’est que l’entraîneur, le staff et toute l’équipe se motivent pour gagner encore de nombreuses fois. »

Pouvez-vous nous donner une bonne raison de croire que Paris peut conserver son titre en Ligue des champions ?

« Je pense que la raison est que nous sommes le PSG et que ce club est vraiment incroyable. Nous savons que nous pouvons le refaire car les joueurs, le personnel, les entraîneurs, les propriétaires de l’équipe, tout le monde est impliqué et veut gagner encore souvent. »

Sa relation avec Luis Enrique

« Nous avons une très bonne relation. C’est l’entraîneur. Il peut me crier dessus, il peut dire tout ce qu’il veut parce que je sais qu’il veut que je devienne une meilleure version de moi-même. Il explique simplement les choses, il veut vous apprendre à chaque fois. Quand il vous donne des conseils, il suffit de les suivre pour s’améliorer. »







































