Ligue des champions : un point sur les barrages

Ca bataille en Europe pour se qualifier pour la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Le tableau du 3e tour de qualification est connu depuis hier soir. L’AS Monaco affrontera le Sparta Prague. Midtjylland, le Sparta Prague et le PSV Eindhoven ont sorti le Celtic, le Rapid et Galatasaray dans la voie de le ligue. L’Etoile rouge de Belgrade, Ludogorets, Cluj, Sheriff Tiraspol et les Young Boys de Berne sont les autres qualifiés de la soirée.

Voie des champions

Matches aller

Mardi 20 juillet

Dinamo Zagreb 2-0 Omonoia

Alashkert FC 0-1 Sheriff Tiraspol

Lincoln Red Imps 1-2 CFR Cluj

Ferencváros 2-0 Žalgiris Vilnius

Mercredi 21 juillet

Mura 0-0 Ludogorets

Malmö 2-1 HJK Helsinki

Olympiacos 1-0 Neftçi

Kairat Almaty 2-1 Étoile Rouge

Slovan Bratislava 0-0 Young Boys

Legia Varsovie 2-1 Flora Tallinn

Matches retour

Mardi 27 juillet

Omonoia 0-1 Dinamo Zagreb (0-3)

HJK Helsinki 2-2 Malmö (3-4)

Flora Tallinn 0-1 Legia Warszawa (1-3)

Žalgiris Vilnius 1-3 Ferencváros (1-5)

Mercredi 28 juillet

Neftçi 0-1 Olympiacos (0-2)

Sheriff Tiraspol 3-1 Alashkert (4-1)

CFR Cluj 2-0 Lincoln Red Imps (4-1)

Ludogorets 3-1 Mura (3-1)

Young Boys 3-2 Slovan Bratislava (3-2)

Crvena zvezda 5-0 Kairat Almaty (6-2)

Voie de la ligue

Matches aller

Mardi 20 juillet

Rapid Vienne 2-1 Sparta Prague

Celtic 1-1 Midtjylland

Mercredi 21 juillet

PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray

Matches retour

Mercredi 28 juillet

Midtjylland 2-1 Celtic (3-2)

Galatasaray 1-2 PSV Eindhoven (2-7)

Sparta Praha 2-0 Rapid Wien (3-2)

Troisième tour de qualification (3/4 et 10 août)

Voie de la ligue

PSV Eindhoven – Midtjylland

Spartak Moscou – Benfica

Genk – Shakhtar Donetsk

Monaco – Sparta Prague

Les perdants dans cette voie seront reversés en phase de groupes d’UEFA Europa League.

Voie des champions

Dinamo Zagreb – Legia Varsovie

CFR Cluj – Young Boys

Olympiacos – Ludogorets

Étoile Rouge – Sheriff Tiraspol

Malmö – Rangers

Ferencváros – Slavia Prague