Ligue des champions, Verratti, Mbappé, Campus… Leonardo se confie

Ancien joueur et directeur sportif du PSG, Leonardo a évoqué l’actualité parisienne au cours d’un entretien à l’émission de RMC Sport, l’After Foot.

Acteur important du PSG lors de l’arrivée de QSI en 2011, l’ancien joueur Leonardo a occupé à deux reprises le poste de directeur sportif chez les Rouge & Bleu (2011-2013 et 2019-2022). Eloigné du monde du football depuis son départ du PSG à l’été 2022, l’ex dirigeant parisien était l’invité de l’After Foot de RMC Sport ce mardi soir. L’occasion pour le Brésilien d’évoquer son sentiment au moment de la victoire parisienne en Ligue des champions. Il a aussi été questionné sur les anciens Marco Verratti et Kylian Mbappé. Extraits choisis.

À lire aussi : PSG – Leonardo était opposé à la prolongation de Mbappé en 2022

La Ligue des champions remportée par le PSG

« Tout était tellement beau. Les dernières années, y compris la dernière où j’étais là, ce n’était pas facile. Il y avait beaucoup de choses. C’était un peu déséquilibré. Il y avait des choses où c’était compliqué de dire ‘on va arriver en finale’. Mon deuxième passage a été marqué par le Covid, c’était très bizarre. On arrive en finale (en 2020) sans le public lors du Final 8 au Portugal. C’était très différent. Quand tu vois l’équipe un peu en difficulté lors du premier semestre, tout ce qu’il commence à arriver… Luis Enrique est central dans ce projet, pas seulement en tant que grand entraîneur, il a beaucoup transmis aux joueurs plus jeunes. C’était le destin du PSG de finir avec ce type d’effectif et cette nouvelle énergie. Ça se transforme en rêve pour tout le monde. Ce n’est pas seulement le rêve du PSG, c’est le rêve de tout le monde de voir une équipe française gagner la Ligue des champions avec la manière. Faire une équipe plus jeune avec Donnarumma, Hakimi ou Nuno Mendes était déjà une idée. »

L’objectif du PSG au moment de son arrivée en 2011

« Quand j’arrive, l’idée était de faire une équipe compétitive pour la Ligue des champions dans les cinq prochaines années. Ce n’était pas de dire ‘on va gagner la C1′. C’était de construire quelque chose d’important pour être compétitif en C1 sous cinq ans. Ça a été fait. »

Son regard sur la carrière de Marco Verratti

« J’ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont arrivées au début du projet parce que le début d’un projet ce n’est pas facile. Ce n’était pas facile d’arriver, avec la manière dont le Paris Saint-Germain a été accueilli. Tout a été contesté. Et les gens qui sont arrivés là ont fait un travail énorme. Il a fait onze ans dans le club et c’est normal d’avoir des cycles. Peut-être, je dis bien peut-être, qu’un mec comme Verratti, après cinq ans au Paris Saint-Germain, il devait partir dans une équipe encore plus grande. Je parle de lui, pour sa carrière. Lui, il est resté tout le temps et c’est difficile de faire onze ans. Avec beaucoup de difficultés, avec des choses qui se sont passées. Et après quand il se passe des choses, ce sont des joueurs plus importants qui souffrent le plus et qui sont le plus bastonnés. Tout ça parce qu’il était toujours là. »

Un problème d’hygiène de vie ?

« Je pense que ce n’est pas un gâchis. Il a eu des choses personnelles à certains moments qui l’ont mis dans une situation difficile. Et ce n’est pas seulement le fait de sortir, des autres choses que tout le monde a et qui peuvent arriver dans la vie, dans tous les sens. C’est vrai qu’il a vécu et il y a eu des moments plus difficiles. Après il est revenu et je pense qu’il était mieux et après il a fini. C’est un peu sa vie. Marco c’est le mec avec lequel j’ai le plus parlé parce que j’étais tellement proche de lui depuis le début. Lui ce n’est pas tant le fait de sortir mais c’est la tête. Être 15 ans concentré dans quelque chose ce n’est pas facile. Et non je n’ai pas dit qu’il n’avait pas la force mentale. J’ai dit que la concentration pour être toujours là ce n’est facile pour personne. (…) Mais si on parle de Verratti au global, je pense que ça a été un joueur énorme. »

Le renouvellement de contrat de Mbappé en 2022

« Quand Mbappé a renouvelé son contrat, il a eu des conditions pour rester et je n’étais pas d’accord. Je ne pouvais pas rester. Il y a eu des choix. J’aurais dit non avant. Entre le Qatar et moi, il n’y a jamais eu de problème. Aurait-il pu rester en cas de départ de Mbappé ? Je ne sais pas s’il a eu ma tête. Ça a été une vision différente à un moment. Parce qu’il voulait partir. Ce n’était pas une question d’argent. Il est resté parce qu’il est Parisien mais il voulait partir au Real Madrid. Un joueur ne peut jamais être plus grand que le club. »

L’importance du Campus PSG

« Beaucoup ne réalisent pas à quel point le nouveau centre d’entraînement du PSG est essentiel. Il ne s’agit pas de luxe, mais de disposer des meilleures conditions pour performer. Cela n’a rien à voir avec le Camp des Loges, où la situation était vraiment difficile. »

Son avenir

« Je ne ferai plus jamais le directeur sportif. Plus jamais. Parce qu’honnêtement pour moi, pour être directeur sportif, il me faut un sentiment très fort. Je l’ai eu à Milan et au PSG mais je ne me vois pas le faire dans un autre club. Je ne suis pas venu ici (à Milan) pour me relancer. En a-t-il fini avec le monde du football ? Pour moi c’est pratiquement fini, oui. S’il y a un acheteur comme le Qatar qui pense à un projet glorieux… Pour moi il n’y a que ça: un acheteur avec un projet comme le Qatar. Mais je pense que ça n’arrivera jamais. Je pense que je ne reviendrai plus dans le foot. (…) Je ne me vois pas dans un endroit où je peux me sentir bien pour débattre avec les chauffeurs de taxi, avec vous… Ce n’est pas une histoire de fatigue, mais je dois le sentir. Si je n’ai pas ce truc à la base, je ne peux pas. »