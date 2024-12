Lijnders : « Une grande occasion d’avoir le PSG chez nous »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Salzbourg en Ligue des champions. Pepijn Lijnders, le coach des Autrichiens, a hâte de jouer cette rencontre.

Si le PSG a perdu trois de ses cinq matches en Ligue des champions cette saison, son adversaire de demain soir, le RB Salzbourg, fait encore pire avec quatre revers en cinq rencontres. 32e sur 34, le club autrichien termine avec un calendrier ultra-difficile avec la réception du PSG demain soir, donc, puis des matches contre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. Il y a peu de chance que Salzbourg arrive à se qualifier pour les barrages de la compétition. Ce lundi, Pepijn Lijnders, le coach de Salzbourg, attend avec impatience la réception de l’un des meilleurs clubs d’Europe.

« Nous allons beaucoup les respecter »

« C’est formidable de rejouer en Ligue des champions, même après la dernière défaite et la façon dont elle s’est soldée. C’est formidable d’être de retour ici, dans notre stade, d’avoir un si grand adversaire qui vient ici et d’avoir l’opportunité de le jouer. Nous devrons être très courageux, dans tous les moments clés, et en même temps, nous devrons être intenses dans tous les moments du match, lance Pepijn Lijnders dans des propos relayés par L’Equipe. Ce sera une tâche difficile, mais nous essaierons de nous préparer au mieux avec seulement deux jours d’intervalle. Mais je pense que je parle au nom de toute l’équipe, des joueurs, du staff, du club et des fans, c’est une grande occasion d’avoir le PSG chez nous et nous allons beaucoup les respecter. Je respecte beaucoup l’entraîneur. Et nous avons hâte d’y être.«