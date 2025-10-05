Lille / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir, le PSG affronte Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’imposer pour reprendre la tête de la Ligue 1.

Comme contre le FC Barcelone, le PSG doit faire sans un grand nombre de ses joueurs majeurs. (Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves, Ruiz et Kvaratskhelia). Pour le choc contre Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1 ce dimanche soir, Luis Enrique a aligné une équipe inédite avec un 3-4-3 et des titularisations de Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Lucas Hernandez ou bien encore Lee Kang-in.

À moins de 20 minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le LOSC et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi soir, le PSG s’est magnifiquement imposé sur la pelouse du FC Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (1-2). Un bon résultat annoncé ici par Niko, Ỹøųńğ Wøłf, Romain #75010⭐​ et RONNIE DEDIO​. Félicitations à eux !!!