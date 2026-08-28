Lille / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le LOSC au stade Pierre-Mauroy, en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Rouge & Bleu d’obtenir leur première victoire en championnat.

Quelques jours après son match nul arraché sur la pelouse du Stade Rennais (2-2) en ouverture de la Ligue 1, le PSG enchaîne avec un deuxième déplacement consécutive. Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le club de la capitale affronte le LOSC au stade Pierre-Mauroy. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de quelques éléments comme Nuno Mendes (suspension), João Neves (malade) et Ousmane Dembélé (repos). En instance de départ, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola ne sont pas convoqués pour cette rencontre.

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À quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le LOSC et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. La semaine passée, le PSG a obtenu le match nul sur la pelouse du Stade Rennais (2-2). Un bon résultat annoncé ici par Stef33. Félicitations à lui !!!