Si le PSG attaque fatigué physiquement et psychiquement les deux derniers matches de son année 2020, il ne peut se reposer sur aucun matelas de points. Pire, il fait désormais la course derrière Lyon et Lille. Avantage et souci, les Parisiens affrontent les Dogues ce soir au stade Pierre-Mauroy. Avantage car c’est une possibilité de faire un écart de deux points sur un concurrent direct. Souci, car en cas de victoire nordiste, quatre points sépareront les deux adversaires. Autant dire qu’après avoir déjà perdu dans les Hauts-de-France, à Lens, après avoir perdus contre les Marseille, Monaco et Lyon, aucun joker n’est plus disponible pour le PSG. Change-t-on un 5-3-2 qui n’a pas fonctionné contre Lyon ou Lorient ? La réponse est non. Mais on change les hommes. Thomas Tuchel va retenter le coup mais avec un trio Kehrer-Marquinhos-Kimpembe derrière. Les ailes seront occupées par Florenzi et Kurzawa. L’ancien lillois Gueye est préféré à Paredes dans l’entrejeu. Verratti et Rafinha doivent apporter technique et contre-pressing au PSG, pour bien servir Kean et Di Maria. Car Mbappé, encore miné par des soucis musculaires, est parti pour être un joker ce soir.

Feuille de match du Lille/PSG

16e journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 20 décembre 2020 à 21 heures au stade Pierre-Mauroy – Diffuseur : Téléfoot – Arbitre : Letexier – VAR : Pignard – 4e arbitre : Schneider