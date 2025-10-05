Lille / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG se déplace à Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant ce choc, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Après s’être brillamment imposé sur la pelouse du FC Barcelone mercredi soir (1-2), le PSG se déplace ce dimanche soir à Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans six cadres blessés (Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves, Ruiz et Kvaratskhelia). Comme contre les Barcelonais, le coach du PSG a dû bricoler pour faire son onze de départ. Dans les buts, il n’y a pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier, qui va retrouver son club formateur.

De nombreux titis titulaires

En défense, Luis Enrique a décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit. le titi portera le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos et la présence sur le banc d’Achraf Hakimi. Lucas Beraldo et Willian Pacho occupent la défense centrale alors que Lucas Hernandez prend la place de Nuno Mendes dans le couloir gauche. Quentin Ndjantou connaît sa première titularisation avec le PSG au poste de numéro 10 juste devant Senny Mayulu et Lee Kang-in. Ibrahim Mbaye occupe le couloir droit de l’attaque du PSG. Gonçalo Ramos est aligné en pointe alors que Bradley Barcola occupe le couloir gauche.

Feuille de match Lille / PSG

Septième journée de Ligue 1 – Stade : Décathlon Arena – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 +– Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Cyril Gringore et Julien Schmitt