Luis Enrique
Image : PSG.fr

Lille / PSG – Les compositions officielles

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 août 2026

Ce vendredi soir, le PSG se déplace à Lille en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux coachs ont dévoilé leurs compositions de départ.

Après son match nul contre Rennes lors de la première journée (2-2), le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec le déplacement à Lille en ouverture de la deuxième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Nuno Mendes, suspendu, Ousmane Dembélé, laissé au repos, João Neves, malade, ainsi que Quentin Ndjantou, qui n’a pas été convoqué, et Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, en instance de départ. Malgré ça, le coach du PSG a aligné une équipe compétitive. 

Première titularisation pour Ferran Torres

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. Le numéro 39 du PSG sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, de Lucas Beraldo dans le couloir gauche et d’une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Avec l’absence de João Neves, Luis Enrique a décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabián Ruiz au milieu de terrain. En attaque, Ferran Torres, auteur d’un doublé contre Rennes, connaît sa première titularisation au poste de faux numéro 9. Il est accompagné de Désiré Doué et de Maghnes Akliouche

Feuille de match Lille / Paris Saint-Germain

Deuxième journée de Ligue 1– Stade : Décathlon Arena – Horaire : 20 heures 45 – Diffuseurs : Ligue 1 + – Arbitre principal : Éric Wattellier – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Cyril Mugnier – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – VAR : Alexandre Castro et Bruno Coué

  • Le XI du LOSC  : Ozer – Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André (cap.), Bentaleb – Mbappé, Haraldsson, Correia – Giroud.
    • Remplaçants : Bodart, Verdonk, Cossier, Mukau, Sahraoui, Bakwa, Önal, Perrin, Diadune
  • Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Doué, F.Torres, Akliouche
    • Remplaçants : Chevalier, Longoni, Digne, Zabarnyi, Hernandez, Dro, Mayulu, Godts, Kvaratskhelia

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 août 2026

Articles similaires

Marquinhos

Marquinhos : « Le point fort de ce début de saison, c’est la mentalité »

28 août 2026
Marquinhos Vitinha

Ligue 1 – Le PSG arrache un incroyable match nul face au LOSC

28 août 2026
PSG Joie

Lille / PSG – Annoncez votre pronostic

28 août 2026
Parc des Princes CS

Rennes envisage de saisir le CNOSF après le choix de jouer le match retour contre le PSG au Parc

28 août 2026
Bouton retour en haut de la page