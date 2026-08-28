Lille / PSG – Les compositions officielles

Ce vendredi soir, le PSG se déplace à Lille en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux coachs ont dévoilé leurs compositions de départ.

Après son match nul contre Rennes lors de la première journée (2-2), le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec le déplacement à Lille en ouverture de la deuxième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Nuno Mendes, suspendu, Ousmane Dembélé, laissé au repos, João Neves, malade, ainsi que Quentin Ndjantou, qui n’a pas été convoqué, et Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, en instance de départ. Malgré ça, le coach du PSG a aligné une équipe compétitive.

Première titularisation pour Ferran Torres

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. Le numéro 39 du PSG sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, de Lucas Beraldo dans le couloir gauche et d’une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Avec l’absence de João Neves, Luis Enrique a décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabián Ruiz au milieu de terrain. En attaque, Ferran Torres, auteur d’un doublé contre Rennes, connaît sa première titularisation au poste de faux numéro 9. Il est accompagné de Désiré Doué et de Maghnes Akliouche.

Feuille de match Lille / Paris Saint-Germain

Deuxième journée de Ligue 1– Stade : Décathlon Arena – Horaire : 20 heures 45 – Diffuseurs : Ligue 1 + – Arbitre principal : Éric Wattellier – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Cyril Mugnier – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – VAR : Alexandre Castro et Bruno Coué