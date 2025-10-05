Lille / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche soir, le PSG a concédé le nul sur la pelouse de Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1 (1-1). Willian Pacho a été performant, alors que Gonçalo Ramos a encore été décevant.

Pour son dernier match avant la trêve internationale, le PSG affrontait Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Après un match intense à Barcelone, Luis Enrique avait décidé d’effectuer un large turnover avec notamment la première titularisation du titi Quentin Ndjantou. Après des entrées intéressantes contre Auxerre et le Barça, il a montré de très belles choses pour sa première titularisation. Disponible pour ses coéquipiers, il a rendu une copie très propre sans jamais se cacher. Il a réalisé de belles déviations qui lançaient souvent des attaques. Une première titularisation prometteuse. De son côté, Willian Pacho a enchaîné Et le défenseur central a une nouvelle fois répondu présent, se montrant comme le patron de la défense. Il aurait peut-être pu faire mieux sur le but égalisateur d’Ethan Mbappé. Il laisse un peu trop d’espace à l’ancien joueur du PSG.

A voir aussi : Enrique : « C’est toujours difficile de jouer ici »

Gonçalo Ramos une nouvelle fois décevant

Titulaire dans le couloir gauche de la défense du PSG, Lucas Hernandez semble petit-à-petit retrouver ses sensations. Il est apparu saignant et a livré un match plein. L’international français a aussi sauvé de situation chaude en détournant des tentatives de Thomas Meunier. De bon augure pour Luis Enrique lors des moments où il voudra faire souffler Nuno Mendes. Aligné en pointe dès le début de la rencontre, Gonçalo Ramos a démontré une nouvelle fois qu’il était plus efficace en sortie de banc. L’international portugais a eu du mal à se démarquer de la défense lilloise et a très peu touché le ballon. Il n’a pas eu beaucoup d’occasions et s’est complètement manqué dans les dernières secondes du match en envoyant dans les nuages sa tentative du droit. De son côté, Bradley Barcola a aussi été en difficulté contre Lille. Malgré des appels tranchants, sa vitesse et ses dribbles réussis, le numéro 29 du PSG a encore une fois pêché dans la finition. Il doit vraiment améliorer ce point s’il veut devenir l’un des meilleurs attaquants au monde.