L’impressionnant nouveau tatouage de Bradley Barcola

Bradley Barcola brille sur les terrains avec le PSG. Il a aussi une passion pour les tatouages. Il en a réalisé un spectaculaire dans l’entièreté de son dos.

De très nombreux joueurs de football arborent des tatouages sur le corps. Au sein du PSG, Bradley Barcola est l’un des joueurs qui portent des tatouages. Ce mercredi soir, une vidéo de sa dernière œuvre a été dévoilée. Dans une ambiance japonaise, gravé sur toute la surface de son dos, le tatouage représente un grand masque de samouraï, surplombant un temple, des paysages nippons et un guerrier, sabre en mains.

Un salon apprécié par les joueurs du PSG

Le tatouage du numéro 29 du PSG a été réalisé par le salon Nautica Tattoo, situé dans le 15e arrondissement de Paris. Tenu par des artistes d’origine brésilienne, le salon a déjà accueilli plusieurs joueurs du PSG ces dernières années, notamment Neymar, mais aussi plus récemment Désiré Doué.