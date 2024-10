Entraîneur du PSG depuis l’été 2023, Luis Enrique a accepté d’ouvrir son quotidien à Movistar lors de l’exercice 2023-2024. La chaîne de télévision espagnole a fait un documentaire en trois épisodes sur sa première année à Paris. Elle a diffusé un nouvel extrait sur les réseaux sociaux, une causerie entre le coach du PSG et Kylian Mbappé après la défaite contre le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3).

Luis Enrique a entamé sa deuxième saison en tant qu’entraîneur du PSG lors de cet exercice 2024-2025. Pour sa première année sur le banc parisien, il a réussi une très belle saison avec trois titres (Ligue 1, Coupe de France, Trophées des Champions) et une qualification en demi-finale de la Ligue des champions où le club de la capitale s’est incliné contre le Borussia Dortmund. Durant toute cette saison 2023-2024, il était suivi par les caméras de Movistar Plus. La chaîne de télévision espagnole a réalisé un documentaire en trois épisodes, dont le premier est sorti le 30 septembre dernier. Le deuxième est attendu pour le 7 octobre. Ce jeudi, Movistar Plus a dévoilé un nouvel extrait dans lequel ont peu voir Luis Enrique débriefer la prestation de Kylian Mbappé contre le FC Barcelone en quart de finale aller de la Champions League (2-3). Un moment savoureux.

« Tu dois donner cet exemple en tant que personne et en tant que joueur en pressant »

« J’ai appris que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan prenait tous ses coéquipiers par les c******* et ils se mettaient à défendre comme des fils de P****. Tu dois donner cet exemple en tant que personne et en tant que joueur en pressant. Tu marqueras Cubarsi et Ter Stegen. Et tu vas presser tout le match en empêchant Cubarsi d’avancer, en poussant Ter Stegen à jouer vite et en revenant rapidement. Pourquoi ? Pour être un leader. Parce que tu penses que tu ne dois que marquer de buts. Bien sûr, tu es un phénomène, un top mondial, sans aucun doute. Mais un vrai leader, c’est quelqu’un qui, quand il ne peut pas nous aider à marquer des buts comme l’autre jour lorsque tu avais deux joueurs de haut niveau sur toi, doit nous aider défensivement. […]C’est ce que je veux que tu fasses en tant que leader pour les deux mois qu’il te reste ici. Je veux que tu partes par la grande porte Kyky, aucun doute là-dessus. Mais vous devez gagner. Et vous devez gagner, pas en attaquant, car attaquer vous savez le faire les gars. Il n’y a personne qui attaque comme toi, je le sais. Mais tu dois être le meilleur joueur de l’histoire en défendant. C’est ça d’être un leader, c’est ça Michael Jordan ! »