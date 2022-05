Couronné champion de France après le match contre Lens le 23 avril dernier (1-1), le PSG s’apprête à affronter Troyes demain soir. Pour la première fois sur les huit derniers titres remportés par le club, il n’y a aucun engouement, surtout du coté des supporters qui manifestent depuis de longues semaines leur mécontentement. Le match de demain n’est pas un événement en soit mais il pourrait être un indicateur de la fin saison décevante du PSG.

La saison est longue, très longue pour les Parisiens. Pour la première fois sur les derniers titres sous l’ère qatarienne, aucune réception n’aura été organisée dans les étages du Parc après la rencontre contre Lens, rapporte L’Équipe. Selon le journal, les joueurs et membres du staff ont même déserté le stade chacun de leur côté. Il n’y a aucun élan collectif dans cette fin de saison mais plutôt une envie de sublimer ses statistiques individuelles ou de préparer les échéances nationales en juin prochain. Comme peut le décrire L’Équipe, les entraînements se déroulent dans la bonne humeur, Lionel Messi et Neymar sont toujours aussi proches, Kylian Mbappé progresse en espagnol en discutant avec Achraf Hakimi et enfin Sergio Ramos prend de plus en plus de poids dans le vestiaire.

Les opérations marketing sont jugées comme « douteuses », avec la présence de certains joueurs qui n’ont pratiquement pas joué cette saison. Au Rwanda par exemple, avec la présence de Sergio Ramos, Thilo Kehrer, Julian Draxler et Keylor Navas. Autre événement qui fait parler ces derniers jours toujours d’après les écrits du quotidien, le stage au Qatar à la mi-mai. En effet, le PSG s’envole pour un stage de deux jours (14 mai au 16 mai), pile pendant la cérémonie des trophée UNFP avec Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma et Marquinhos qui pourront finalement y participer. Si de son côté le staff parisien ne s’oppose pas à cette tournée, certains confient qu’ils ont « hâte de partir en vacances ». Enfin de « profonds remaniements devraient être entamés » conclut L’Équipe.