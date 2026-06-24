L’info à la Une : Dembélé, une victoire, un but… et un déclic ?

Buteur et passeur décisif lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Irak (3-0), Ousmane Dembélé a sans doute signé son match le plus convaincant en Coupe du Monde… de sa carrière ?!

Longtemps au centre des débats après sa prestation face au Sénégal, l’attaquant du PSG a répondu sur le terrain. Dans son édition du jour, Le Parisien revient largement sur cette performance et sur les nombreux soutiens dont a bénéficié le Ballon d’Or français après la rencontre.

Mbappé et Koundé au soutien de Dembélé

Le quotidien francilien estime que ce premier but en Coupe du monde représente un moment important dans le parcours international d’Ousmane Dembélé. Le journal rappelle qu’il a fallu attendre sa troisième participation au Mondial et sa 61e sélection pour voir l’attaquant trouver enfin le chemin des filets dans un tournoi majeur avec le maillot bleu.

Après la rencontre, Kylian Mbappé a salué la prestation de son partenaire. « C’était important pour lui de marquer », a notamment expliqué le capitaine de l’équipe de France. Selon lui, l’ensemble du groupe souhaitait voir Dembélé être récompensé de ses efforts. Mbappé a également rappelé l’importance du joueur parisien dans le dispositif tricolore, estimant que l’équipe ne peut être « que meilleure » lorsqu’il évolue à son meilleur niveau.

Même constat du côté de Jules Koundé. Le latéral assure que le joueur parisien « n’avait pas besoin » de ce but pour retrouver de la confiance. Selon le Barcelonais, Dembélé est resté « serein » malgré les critiques apparues ces derniers jours autour de ses performances.

Un rôle particulier chez les Bleus

Interrogé par le quotidien, Ludovic Giuly explique que « Dembouz » n’a « pas le même statut ni le même positionnement » qu’au PSG, mais souligne en revanche son implication au service du collectif et les efforts qu’il réalise pour l’équipe de France.

Avec 67 ballons touchés, trois occasions créées, quatre tirs tentés, deux cadrés et un but inscrit, a réalisé une rencontre très complète. Le Parisien conclut en expliquant que cette prestation pourrait surtout permettre aux Bleus de retrouver l’un de leurs principaux facteurs de déséquilibre offensif au moment d’aborder la suite de la compétition et les phases à élimination directe.