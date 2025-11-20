L’inspection du travail enquête sur le centre de formation du PSG

Après les révélations sur le mal-être de nombreux employés au sein du centre de formation du PSG, l’inspection du travail s’est déplacée au Campus PSG.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France, voire du monde. Mais ces dernières semaines, des échos faisaient état d’un mal-être de certains employés et d’arrêts de travail. Selon les informations de L’Equipe, l’inspection du travail a été saisie. Elle s’est déplacée au Campus PSG fin octobre et l’inspectrice aurait relevé une charge de travail qui ne respecterait pas les normes et un problème de management. « En parallèle, le comité social et économique (CSE) du club a également diligenté une enquête interne. Plusieurs salariés du centre de formation et de pré-formation (éducateurs et recruteurs) du champion d’Europe ont été entendus, d’autres auditions sont encore prévues dans les prochains jours. L’inspection et le CSE cherchent à se faire confirmer les faits de harcèlement et de mal-être dont se plaignent certains collaborateurs », indique le quotidien sportif.

« Le club veille à ce que l’enquête (du CSE) se déroule dans les meilleures conditions et dans le respect de toutes les parties »

Contacté par L’Equipe, le PSG a confirmé la venue de l’inspection du travail et l’enquête du CSE. « Nous avons pris note des observations formulées et nous allons y répondre. Le club veille à ce que l’enquête (du CSE) se déroule dans les meilleures conditions et dans le respect de toutes les parties. L’enquête étant en cours, nous ne pouvons pas nous prononcer à ce stade. (…) Depuis plusieurs saisons, un travail continu sur le bien-être et la prévention est mené. Le club reste attentif sur ces enjeux« , explique le PSG au quotidien sportif.