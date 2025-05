L’Inter Milan rate l’occasion de prendre la tête de la Serie A

Adversaire du PSG en finale de la Ligue des champions, l’Inter Milan peut encore prétendre au titre de champion d’Italie. Hier soir, le club milanais a raté une occasion de prendre la tête de la Serie A.

Alors que le PSG n’a plus que la finale de la Coupe de France avant la finale de la Ligue des champions, son adversaire le 31 mai, l’Inter Milan, peut potentiellement encore jouer deux rencontres. Hier soir, pour le compte de la 37e journée de Serie A, le club milanais recevait la Lazio de Rome. Deuxième à un point de Naples, l’Inter devait s’imposer et espérer un faux pas des Napolitains pour prendre la tête du championnat. Pour ce choc, Simone Inzaghi avait aligné son équipe presque type. Seul Mehdi Taremi prenait la place de Lautaro Martinez en attaque, l’international argentin n’étant pas encore tout a fait remis de sa blessure contractée lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Le début de match est à l’avantage des milanais, qui ont la maîtrise du ballon face à une équipe qui défend bas. Il faut attendre l’approche de la demi-heure de jeu pour voir l’Inter se procurer une première réelle occasion avec Marcus Thuram qui tente un retourné dans la surface de la Lazio. Mais sa tentative est contrée par la défense (28e). Deux minutes plus tard, Di Marco tente une frappe puissante dans la surface de la Lazio mais tombe sur Mandas (30e). Alors que les visiteurs n’étaient pas dangereux, ils auraient pu ouvrir le score contre le court du jeu. Lancé en profondeur, Isaksen se retrouve seul face à Sommer mais rate son duel face au gardien suisse (41e). Alors que l’on se dirigeait vers la mi-temps, l’Inter Milan va réussir à concrétiser sa domination. Sur un corner, Di Marco voit sa frappe repoussée par la défense de la Lazio. Le ballon revient dans les pieds de Bisseck qui propulse le ballon dans la lucarne (1-0, 45e+1).

Le but de la victoire à la 98e refusé pour un hors-jeu

En seconde période, l’Inter Milan va clairement baisser de pied et finir par voir la Lazio de Rome égaliser. Après une première alerte avec Dia (69e), les Romains vont finalement réussir à égaliser par l’intermédiaire de Pedro. Trouvé dans la surface, l’ancien du FC Barcelone trompe Sommer (1-1, 72e). Dans un premier temps refusé pour un hors-jeu, il a bien été validé après arbitrage vidéo. Après ce coup dur, l’Inter va repartir à l’attaque et réussir à marquer un deuxième but grâce à Dumfries. Sur un coup franc de Calhanoglu, l’international néerlandais va propulser le ballon au fond des filets de la tête (2-1, 79e). Ce dernier aurait même pu s’offrir un doublé mais sa frappe puissante à l’entrée de la surface passe à côté du but (82e). Alors qu’il se dirigeait vers une victoire importante dans la course au titre, le club milanais va concéder un penalty pour une main de Bisseck dans la surface. Pedro se présente et trompe Sommer (2-2, 88e). En cette fin de rencontre, les deux équipes vont tenter de s’imposer et l’Inter Milan va croire le faire avec un but d’Arnautovic dans les dernières secondes du temps additionnel. Mais son but est refusé pour une position de hors-jeu (98e). L’Inter et la Lazio se quittent donc sur un match nul (2-2). Un résultat rageant pour les Milanais puisque dans le même temps, Naples a concédé le nul contre Parme (0-0). Les Napolitains conservent leur point d’avance en tête de la Serie A avant la dernière journée. Dimanche, l’Inter devra s’imposer contre Côme et espérer un faux pas de Naples, à domicile, contre Cagliari, pour être sacré champion d’Italie.