Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Un arrêté ministériel a confirmé l’interdiction de déplacement des supporters néerlandais.

Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG retrouve la compétition avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Trois jours plus tard, toujours dans son antre, le club de la capitale affrontera le PSV Eindhoven dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Alors qu’il y a quelques jours, le club néerlandais avait fustigé l’annonce tardive de l’interdiction de déplacement de ses supporters à Paris, alors que des billets avaient été mis en vente, cette interdiction a été confirmée officiellement.

A voir aussi : Pas de supporters du PSG à Marseille pour le Classico

« Un risque réel et sérieux d’affrontements entre les supporters des deux clubs »

En effet, un arrêté ministériel a été publié ce vendredi pour confirmer l’interdiction des supporters du PSV Eindhoven pour le match contre le PSG. Dans cet arrêté, on explique : « Les supporters à risques du PSV Eindhoven ont ciblé cette rencontre comme leur destination prioritaire de mobilisation. » Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, indique également dans cet arrêté que 500 individus ont été identifiés comme étant à risques » et « fortement susceptibles de provoquer les supporters parisiens. Par ailleurs, 100 à 200 hooligans néerlandais pourraient rejoindre Paris la veille du match dans le but de se confronter à des supporters parisiens. » Dans ce contexte et du fait par ailleurs qu’à domicile, « certains supporters » du PSG « adoptent, de manière régulière, depuis de très nombreuses années, un comportement violent. » L’arrêté souligne qu’il existe « un risque réel et sérieux d’affrontements entre les supporters des deux clubs. »