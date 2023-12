À la recherche des talents de demain dans le monde entier, le PSG aurait jeté son dévolu sur le jeune attaquant équatorien du Barcelona SC, Allen Obando (17 ans).

Le PSG souhaite frapper fort lors de ce mercato d’hiver. Et dans les prochaines heures, les Rouge & Bleu vont accueillir deux joueurs en provenances du Brésil, Lucas Beraldo (20 ans, São Paulo) et Gabriel Moscardo (18 ans, Corinthians). Mais, un autre nom est récemment apparu dans la rubrique mercato : Allen Obando. Selon certains médias sud-américains, le club parisien suivrait de près la progression de l’attaquant de 17 ans qui évolue dans l’équipe de Barcelona SC en Equateur, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en décembre 2024.

Luis Campos a déjà pris des renseignements

Selon DSports, l’intérêt du PSG pour Allen Obando se confirme. Luis Campos aurait déjà pris des renseignements pour conclure le transfert de l’international U17 équatorien. Il pourrait ainsi s’inscrire dans la nouvelle politique des Rouge & Bleu, qui consiste à recruter les talents de demain. L’attaquant, qui évolue à la pointe de l’attaque, pourrait partir pour une somme de 12M€. Cependant, la concurrence sera rude dans ce dossier. Selon la même source, un autre club de Ligue 1 serait sur les rangs de l’Equatorien : l’AS Monaco. Le Borussia Dortmund et le City Group, et plus précisément Manchester City, sont les autres prétendants dans ce dossier.