Depuis l’élimination en Ligue des Champions, le grand ménage est annoncé du côté du PSG. Si le président Nasser Al-Khelaïfi semble demeurer l’homme de la situation, la situation s’avère différente pour d’autres éléments du club, en l’occurrence certains joueurs, le coach Mauricio Pochettino, et bien évidement, Leonardo. L’information du jour qui nous parvient d’Espagne concerne le directeur sportif brésilien. En effet, il semblerait que le Paris Saint-Germain songerait à s’en séparer, et se démènerait en coulisse afin de lui trouver un remplaçant. Un nom revient avec insistance : Monchi. L’actuel directeur sportif du FC Séville a déjà été l’objet d’un intérêt du club de la capitale, un intérêt renaissant visiblement.

Un intérêt unilatéral

Selon nos confrères de Mundo Deportivo, Monchi (53 ans) ne verrait pas d’un bon œil une offre du PSG. Homme fort au FC Séville, l’Espagnol se plairait dans la ville « où il a tout le mérite de travailler sans que personne ne remette en cause ses décisions« , selon le quotidien transpyrénéens. Cette tranquillité, qu’il ne trouverait peut-être pas à Paris étant donné la pression mise au club, semble chère à ses yeux. Lui qui a connu une déconvenue avec l’AS Rome, à moindre échelle, ne souhaiterait pas commettre la même erreur, et semblerait rester fidèle au FC Séville.