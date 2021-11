L’intérêt du PSG pour Palhinha confirmé au Portugal

Même si cela a été une de ses forces en tout début de saison, profitant notamment des formes d’Idrissa Gueye et d’Ander Herrera, le PSG peine de nouveau dans le secteur du milieu de terrain. Avec un Leandro Paredes qui a disparu de la circulation, un Marco Verratti encore blessé ou un Danilo Pereira pas au niveau, le club parisien pourrait décider de bouger sur le marché cet hiver. Et selon la presse lusitanienne, le board rouge et bleu lorgnerait bien au Portugal.

En effet, O Jogo nous indiquait, il y a quelques jours, que le PSG avait coché le nom de Joao Palhinha. Âgé de 26 ans, ce solide milieu défensif du Sporting plairait au club de la capitale. Une information corroborée ce jour par Record, autre média portugais. Selon cette source, le PSG pourrait bien tenter sa chance dès cet hiver dans ce dossier où la concurrence sera rude. Record explique ainsi que le profil de Palhinha serait également grandement apprécié du côté de la Premier League. Sous contrat avec le Sporting jusqu’en juin 2025, l’international portugais possède une clause libératoire de 60 millions d’euros, mais la direction du Sporting seraient encline à laisser filer son élément pour environ 40 millions d’euros. De son côté, même s’il se sent bien au Portugal, le principal intéressé aspirerait, à bientôt 27 ans, à un challenge au sein d’une écurie plus huppée.