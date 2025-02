Lionel Charbonnier sous le charme de Willian Pacho

Recruté cet été par le PSG, Willian Pacho est l’un des meilleurs parisiens depuis le début de la saison. Lionel Charbonnier est sous le charme du défenseur central.

Recruté cet été à la surprise générale contre 40 millions d’euros à l’Eintracht Francfort, Willian Pacho est très certainement l’une des meilleures recrues du club de la capitale du mercato estival. Titulaire indiscutable au côté de Marquinhos dans la charnière centrale (31 matches toutes compétitions confondues, 27 titularisations, 2523 minutes de jeu). Auteur de bonnes prestations sur le terrain avec les Rouge & Bleu, l’international équatorien impressionne Lionel Charbonnier.

« Ce mec m’impressionne »

« Quand je vois Pacho, de match en match, ce mec m’impressionne. Tu as besoin de joueurs comme ça. Le PSG avait besoin de joueurs qui détruisent l’adversaire, qui détruisent le jeu adverse, lance le champion du monde 98 dans l’After Foot sur RMC. J’ai l’impression, quand je le vois, de voir Marcel Desailly à son apogée, honnêtement. Là, je le vois, il dézone, il n’a pas peur de dézoner comme pouvait le faire Marcel. Dès fois, il dézonait pour détruire le jeu de l’adversaire dix mètres plus haut. Tu te dis, Marcel, il est fou. Et là, il (Pacho, NDLR) l’a fait trois fois aujourd’hui. Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir anticiper, gagner son duel, dézoner sans perdre la confiance de ses coéquipiers. Moi, je dis chapeau et ce joueur est très fort. »