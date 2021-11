Lionel Messi 100% concentré sur le PSG (RMC Sport)

Lionel Messi avait manqué les deux derniers matches du PSG en raison d’une gêne aux ischio-jambiers et des douleurs au genou. Malgré ça, il a été sélectionné avec l’Argentine et a joué les deux matches contre l’Uruguay (15 minutes) et le Brésil (90 minutes). L’attaquant (34 ans) s’est montré rassurant sur sa condition physique à l’issue du match nul contre les Brésiliens (0-0). Grâce à la défaite du Chili, l’Argentine est qualifiée pour la Coupe du Monde.

Ce mercredi matin, Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – explique que Lionel Messi doit arriver ce mercredi à Paris. « L’Argentin est rétabli de sa blessure » assure le journaliste qui indique que les proches de l’ancien barcelonais le décrivent comme libéré après la qualification de l’Argentine pour le Mondial. Il est aussi 100% concentré sur le PSG « avec notamment le match à City en ligne de mire. »