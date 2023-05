Alors qu’il fait les gros titres depuis une semaine désormais, Lionel Messi a pu faire son retour à l’entraînement ce jour après sa virée non-autorisée en Arabie Saoudite.

Le feuilleton Lionel Messi en Arabie Saoudite comporte plusieurs épisodes. Tout d’abord, d’un point de vue mercato, un accord verbal, démenti depuis, a été annoncé par plusieurs médias. Sinon, lundi dernier, l’Argentin était sous le feu des critiques après avoir honoré son contrat d’ambassadeur du tourisme du pays alors qu’un entraînement avait lieu. Sanctionné par le PSG, Lionel Messi s’était ensuite excusé par le biais d’une vidéo.

Lionel Messi présent au Camp des Loges ce matin

Une initiative qui aurait été grandement appréciée en interne, affirme RMC. Et pour cause, l’ancien barcelonais a été autorisé à faire son retour à l’entraînement ce mardi. Il était donc présent au Camp des Loges lors de la séance collective du jour. Comme exposé par RMC, Lionel Messi sera donc bel et bien à la disposition de Christophe Galtier pour la réception d’Ajaccio le week-end prochain (35e journée de Ligue 1). Reste à voir comment le coach rouge et bleu abordera ce retour.