En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas encore s’il sera encore un joueur du club de la capitale la saison prochaine. Des discussions sont toujours en cours entre les deux clubs. C’est d’ailleurs seulement avec le PSG qu’il discute.

Lionel Messi réalise une très bonne deuxième saison sous le maillot du PSG. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 14 buts et délivré 14 passes décisives en 23 matches. En fin de contrat le 30 juin, la Pulga ne sait pas encore s’il sera encore un joueur des Rouge & Bleu la saison prochaine. Alors qu’un accord de principe était annoncé en début d’année 2023, le dossier n’est pas encore bouclé. Gaston Edul, journaliste pour TyC Sports, est revenu sur la situation de l’ancien Barcelonais.

« Le seul club avec lequel Messi est en négociation est le PSG. Ce n’est pas vrai qu’il s’est assis avec Barcelone, l’Arabie Saoudite ou les États-Unis, explique le journaliste argentin dans un live Twitch. Il est vrai aussi que pendant la Coupe du monde, l’information qui sort de son entourage proche est qu’il avait un accord de principe pour signer pour une année de plus. Ces réunions sont retardées, et si elles sont retardées ce n’est pas à cause du PSG, c’est à cause de Messi. Il y a clairement une situation de doute. Mais ce que je veux souligner, c’est que Messi ne s’est pas assis avec quelqu’un d’autre.«

De son côté, Fabrizio Romano confirme que Lionel Messi et le PSG poursuivent les discussions autour de son avenir. Le journaliste spécialiste du mercato explique que les représentants de l’international argentin et les dirigeants des Rouge & Bleu doivent se rencontrer en physique d’ici deux à trois semaines. Lors de cette réunion, le PSG proposera une nouvelle offre officielle. « La durée du contrat et les derniers détails seront discutés pour le faire signer« , conclut Fabrizio Romano.

Conversations continue between Leo Messi and PSG. Understand Messi’s representatives and PSG board will also meet in person in the next 2/3 weeks. 🚨🔴🔵🇦🇷 #Messi

PSG will submit official new deal bid, length of contract and final details will be discussed to get it signed. pic.twitter.com/8qq7mniKXB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2023