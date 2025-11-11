Lionel Messi : « Le PSG un enfer ? Ce n’était pas le cas »

Ces dernières heures, Lionel Messi fait trembler sa planète foot avec son retour à Barcelone. L’occasion pour la légende de visiter le Camp Nou, prendre quelques photos, mais également d’accorder un entretien au quotidien catalan Sport.

Il n’en fallait pas moins pour alimenter les rumeurs autour d’un retour. Lionel Messi, de passage à Barcelone, a visité le Camp Nou, en travaux, profitant ainsi de l’occasion pour immortaliser le moment avec quelques clichés. Une sortie nocturne dans les rues de Barcelone qui vient accompagner un entretien accordé au quotidien catalan Sport. Au cours de ce dernier, La Pulga a évoqué son départ du FC Barcelone, un possible retour, ou encore son passage au Paris Saint-Germain. Son aventure sous les cieux parisiens, souvent dépeinte comme un cauchemar, ne semble pas si sombre que cela dans ses souvenirs : « On pourrait croire que Paris était un cauchemar, mais ce n’était pas le cas. Si je dis que je n’ai pas passé un bon moment, c’est parce que je n’étais pas heureux de ce que je faisais et dans ce que j’aime faire : jouer au football, la routine quotidienne, les entraînements, les matchs. Je ne me sentais tout simplement pas bien« .

Lionel Messi, toujours dans les colonnes de Sport, a souligné l’expérience familiale formidable : « Mais honnêtement, nous avons vécu une expérience formidable en famille. La ville est spectaculaire, nous avons adoré. C’était la première fois que nous quittions Barcelone, et tout était nouveau pour nous, ce qui a rendu les choses très difficiles« .