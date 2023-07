Lionel Messi : Les dessous de son départ à l’Inter Miami

Après 2 saisons passées au Paris Saint-Germain, Lionel Messi à mis un terme à sa carrière européenne pour s’envoler vers les Etats Unis. En effet, l’Argentin est maintenant un joueur de l’Inter Miami, et le co-propriétaire du club floridien, Jorge Mas, a dévoilé comment le transfert de La Pulga a été bouclé. Entre longues négociations et salaire XXL, Messi devrait vivre de bons moments en MLS.

Dans un entretien accordé au quotidien El Pais, Jorge Mas, co-propriétaire de l’Inter Miami, revient sur le transfert de Lionel Messi dans le club de MLS. Alors que les Hérons pointent à la dernière place de la conférence Est de Major League Soccer, La Pulga devrait faire ses débuts le 21 juillet. Une courte attente pour les supporters floridiens, mais l’Américain à la tête du club, lui, a attendu longtemps l’arrivée du septuple ballon d’or : « Les négociations ont duré trois ans. Dont un an et demi de négociations intenses. Beaucoup de conversations avec Jorge (Messi, le père de Lionel, et représentant du joueur). J’ai considéré que c’était fait à la fin du mois de mai. David (Beckham, l’autre copropriétaire du club) a parlé à Leo, mais uniquement sur des sujets footballistiques, parce qu’il jouait encore au PSG. Il ne voulait pas qu’il ressente de pression« . Aucune pression donc pour l’Argentin, d’autant que beaucoup d’éléments viennent faciliter son adaptations, notamment son salaire.

A voir aussi : Bilan : Leo Messi a joué pour le PSG… et puis c’est tout ?

Un salaire XXL et une équipe bâtie autour de lui !

En effet, Jorge Mas dévoile dans les colonnes d’El Pais le salaire que percevra Lionel Messi à l’Inter Miami. Selon l’Américain, le champion du monde 2022 recevra « entre 50 et 60 millions » de dollars à l’année (45 à 55 millions d’euros, tandis que ses émoluments au PSG s’élevaient à 30 millions d’euros annuels). Mais les revenus que recevra La Pulga ne se limitent pas qu’à un salaire classique, mais aussi un pourcentage sur les ventes de maillots, des bénéfices sur les droits TV de la MLS détenu par Apple et, toujours plus, Mas révèle que Messi « aura des parts dans le club« , une fois qu’il aura raccroché les crampons.

« Messi peut faire de la MLS l’une des deux ou trois plus grandes Ligues du monde« Jorge Mas dans son entretien avec El Pais

Au delà de l’argent, l’Inter Miami a su convaincre le capitaine de l’Albiceleste par son projet sportif, axé autour du septuple ballon d’or. En recrutant son partenaire du FC Barcelone, Sergio Busquets et Tata Martino (sélectionneur de l’Argentine entre 2014 et 2016), tout a été fait pour que Lionel Messi se retrouve dans un cocon en arrivant en Floride. De plus d’autres pistes avaient été envisagées pour mettre à l’aise La Pulga : « Pour nous, il était essentiel d’entourer Messi de joueurs de son niveau. Nous parlons avec Busi (Sergio Busquets) depuis plus ou moins un an. […] Jordi Alba ? On lui a parlé. Luis Suarez est sous contrat (avec Gremio), il a une clause et je ne sais pas si un départ est possible. Nous avons également parlé avec (Angel) Di Maria, mais il me semble qu’il soit sur le point de signer avec une autre équipe (selon toute vraisemblance, le Benfica Lisbonne) ».

Le Barça paie encore Messi

Dans un autre temps Joan Laporta s’est livré sur l’échec du retour de Lionel Messi pour La Venguardia, ses propos ont été rapporté par AS ce matin. En outre, le président du FC Barcelone révèle qu’il connaissait l’issue de ce dossier, alors que les négociations avançaient bien : « Nous avions un accord avec La Liga selon lequel nous allions consacrer une partie des ressources dont nous disposons à Messi. Dans le plan de faisabilité, cela a été envisagé. Nous l’avons communiqué à Jorge Messi. Il m’a dit que Leo avait eu une année très difficile à Paris et qu’il voulait moins de pression. Avec notre option, il aurait continué à avoir de la pression et j’ai compris sa décision« . Aussi, Laporta évoque les difficultés financières qui entachent le club catalan, notamment à cause du « report de la masse salariale qui a été convenu avec le conseil précédent et qui produit des paiements en attente qui se terminent en 2025. (Messi) est payé religieusement ».