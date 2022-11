Lors de sa première saison sous la tunique parisienne, Lionel Messi a mis du temps à trouver ses repères. L’attaquant argentin a retrouvé sa magie cette saison avec des statistiques qui font de lui un des joueurs les plus performants en Europe. S’il est influent en Ligue des Champions, il l’est tout autant en Ligue 1. Lors de ce mois d’octobre, « La Pulga » a été précieux pour le club de la capitale. À tel point qu’il vient d’être nommé pour le trophée UNFP du joueur du mois d’octobre en Ligue 1.

Trois buts et trois passes décisives en quatre matches

Avec trois buts et trois passes décisives en quatre matches, Leo Messi a fait gagner des points à son équipe. Dès le 1er octobre au Parc des Princes, l’attaquant a ouvert le score face à Nice (2-1). Malgré une absence contre Reims, le joueur de 35 ans, a été impliqué sur les trois buts inscrits par le PSG contre Ajaccio (1 but et 2 passes décisives). Une semaine après il a marqué face à Troyes pour une victoire quatre buts à trois à domicile. En revanche, il n’a pas été le seul à être performant de la sorte lors de ce mois qui vient de s’écouler. Pour remporter ce trophée du joueur du mois, il devra récolter plus de voix que ses concurrents, Martin Terrier et Amine Gouiri.