Alors que le PSG sort d’une sacrée désillusion en Ligue 1, Lionel Messi est présent en Arabie Saoudite ce lundi. Un voyage dans un cadre marketing.

Plus les jours passent, plus l’avenir de Lionel Messi semble impénétrable. Il y a quelques mois, tout paraissait acté pour une prolongation de la Pulga avec le PSG. Mais plusieurs mois plus tard, la donne est bien différentes et un départ libre à l’issue de la saison en cours se profile de plus en plus.

Lionel Messi aperçu à Riyad

Reste à savoir comment ce feuilleton trouvera son épilogue. En attendant, Lionel Messi a été aperçu du côté de l’aéroport de Riyad, la capitale de l’Arabie Saoudite. Une visite, le lendemain du revers cuisant rouge et bleu devant son public face au FC Lorient (1-3, 33e journée de Ligue 1) qui possède un cadre simplement marketing. En effet, l’ancien barcelonais a signé un contrat XXL avec l’office du tourisme du pays dont il est l’ambassadeur. Toutefois, comme on peut assez nettement s’en douter, les images qui ont circulé sur la toile n’ont pas manqué d’enflammer les esprits. Car oui, depuis un petit moment diverses sources font état d’un intérêt concret du championnat saoudien envers le numéro 30 parisien. Un bail mirobolant lui aurait notamment été proposé, mais apparemment repoussé par le père et représentant de la légende argentine.