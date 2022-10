Contre Benfica, Lionel Messi avait demandé à sortir du terrain à dix minutes de la fin du match. Après examens, l’Argentin souffrait d’une petite contracture au mollet. Laissé au repos contre Reims hier soir, il devrait pouvoir tenir sa place pour le match contre les Portugais mardi soir au Parc des Princes.

Le PSG reste sur deux matches nuls consécutifs. Hier, les Parisiens se sont montrés plutôt nerveux sur la pelouse d’Auguste Delaune contre Reims (0-0). Les décisions arbitrales de Monsieur Gaillouste ont contribué à ça. Lors de cette rencontre, Christophe Galtier avait décidé de procéder à un turn-over. Il devait faire aussi sans Presnel Kimpembe (rééducation) – mais tout de même présent à Reims – Renato Sanches (reprise) et Lionel Messi (contracture au mollet). Selon les informations du Parisien, l’international argentin (35 ans) devrait pouvoir tenir sa place contre Benfica mardi soir. « Le staff parisien se montrait résolument rassurant sur son état de santé et les chances de retrouver dans le groupe Messi, dont les sensations sont bonnes, existent. » Pour le reste de l’équipe, cela devrait être du classique avec Juan Bernat qui remplace Nuno Mendes, touché aux ischio-jambiers et absent trois semaines.

Un changement de système pour le Classico ?

Après la réception du Benfica, le PSG enchaînera avec un nouveau choc au Parc des Princes, le Classico contre Marseille dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier va être décimé en défense avec les absences de Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Nuno Mendes. S’il compte conserver son système à trois défenseurs centraux, il placera Nordi Mukiele au côté de Marquinhos et Danilo Pereira. « Mais la question d’un changement de système se pose compte tenu de la faible quantité de défenseurs à disposition de l’entraîneur. […]Un passage à quatre défenseurs permettrait au technicien parisien de faire souffler certains éléments dans un secteur de jeu déjà très sollicité. « , conclut le quotidien francilien.