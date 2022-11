Lionel Messi titulaire pour Pologne / Argentine

Ce mardi soir, le groupe C offrira un choc entre la Pologne et l’Argentine. Dans une poule où chaque nation peut encore se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde, l’Argentine n’aura pas le droit à l’erreur face aux Polonais et pourra compter sur Lionel Messi.

Le match de la peur. Voilà comment on pourrait décrire cette rencontre pour l’Albiceleste. Deuxième du groupe à un point de son adversaire du soir, le vainqueur de la Copa America 2021 ne devra pas se rater sous peine de vivre une véritable désillusion à Doha. Pour éviter cela, l’Argentine a encore son destin en main et est dans l’obligation de s’imposer afin d’éviter une mauvaise surprise dans cette Coupe du monde. Et pour cette rencontre, Lionel Scaloni a aligné une équipe avec quelques modifications par rapport à celle victorieuse face au Mexique (2-0) la semaine passée.

Messi en attaque, Paredes absent du onze

En effet, Cristian Romero prendra la place de Lisandro Martinez en défense centrale. Autres changement à noter, la titularisation d’Enzo Fernandez en lieu et place de Guido Rodriguez dans l’entrejeu. De son côté, Leandro Paredes débute sur le banc. Mais la modification la plus surprenante est le remplacement de Lautaro Martinez dans le onze. Le jeune de Manchester City, Julian Alvarez, accompagnera donc l’attaquant du PSG, Lionel Messi, en attaque. L’ancien Parisien, Angel Di Maria, est toujours titulaire. En face, la Pologne pourra compter sur Robert Lewandowski et l’ancien des Rouge & Bleu, Grzegorz Krychowiak.

XI de la Pologne : Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Zieliński, Krychowiak, Bielik, Frankowski – Świderski, Lewandowski

XI de l'Argentine : E. Martinez – Montiel, Otamendi, Romero, Acuña – Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez

