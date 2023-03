Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG. Il ne sait pas encore s’il sera encore un joueur parisien la saison prochaine. Mais il aurait un souhait pour son avenir, disputer la Ligue des Champions.

Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, il discute avec ses dirigeants pour une éventuelle prolongation de contrat. Mais alors que cette dernière était annoncée comme quasiment acquise en fin d’année 2022, ce serait moins le cas ces dernières semaines. Selon les informations d’Olé, Lionel Messi ne voudrait pas quitter l’Europe cet été, lui qui veut encore disputer la Ligue des Champions, estimant qu’il a encore le niveau pour briller en Europe. Il aimerait poursuivre dans un championnat compétitif en vue de la Copa America 2024.

Le PSG, seul à lui avoir fait une proposition

Le média sportif argentin indique qu’il ne discute actuellement qu’avec le PSG et que le club de la capitale est le seul à lui avoir fait une proposition concrète. L’Inter Miami est bien intéressé mais que son désir de rester en Europe pour encore au moins un an, repousse cette possibilité. Le FC Barcelone pourrait être une autre possibilité mais les relations ne sont pas très bonnes entre Messi et Joan Laporta, le président barcelonais. De plus, la situation financière du Barça n’est pas au beau fixe. Malgré ça, il ne faut pas fermer cette porte conclut Olé, l’Argentin (35 ans) est très attaché à Barcelone, lui qui revient régulièrement lors de ses moments de repos.