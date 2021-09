Lionel Messi victime d’une béquille lors de PSG / Lyon

Pour son premier match au Parc des Princes sous le maillot du PSG, Lionel Messi a tenté des choses contre Lyon (2-1) sans réussir à marquer son premier but. La Pulga est tombée sur un bon Anthony Lopes ou sur la barre transversale sur ses deux occasions franches. Mais l’action qui a véritablement fait le plus parler est son remplacement à la 76e minute et son échange furtif avec son entraîneur, Mauricio Pochettino. Beaucoup d’observateurs y sont allés de leurs commentaires et interprétations. Comme le rapporte le quotidien l’Equipe sur son site internet, la raison de ce changement fait suite à une béquille reçue par le joueur au-dessus du genou gauche. Le technicien parisien n’a voulu prendre aucun risque en vue des prochaines échéances parisiennes (Metz et Montpellier cette semaine, Manchester City le 28 septembre).

« D’ailleurs, ce lundi matin, Messi s’est présenté au Camp des Loges en boitillant et a passé l’intégralité de la séance aux soins« , dévoile le quotidien sportif. Un point sera fait demain pour savoir s’il pourra reprendre l’entraînement et être apte pour le déplacement du PSG à Metz mercredi soir (21 heures, Canal Plus). Rappelons que le genou concerné est celui qui avait été touché lors du tacle assassin d’Adrian Martinez lors de Venezuela / Argentine le 3 septembre dernier.