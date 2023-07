Liste UEFA : Un problème qui toque à la porte du PSG

Le PSG se retrouve confronté au soucis de la liste UEFA, problème qui va influencer le mercato. Pour rentrer dans les quotas, Paris doit impérativement recruter des joueurs formés en France. Une question sur laquelle les dirigeants du Paris Saint-Germain se penchent d’ores et déjà.

Les quotas UEFA : un casse-tête de plus pour le mercato du PSG. Avec le départ quasiment acté du défenseur El Chadaille Bitshiabu, le PSG perd un nouveau joueur formé au club et en France. Pour valider l’inscription de l’effectif en compétition européenne, le club doit posséder à minima 8 joueurs formés en France dont 4 au PSG. Sur les 6 nouvelles recrues parisiennes, aucune ne rentre dans les quotas et Lucas Hernandez ne fait pas exception. Bien qu’international français, le néo-parisien est formé en Espagne. Ainsi, si on établit une liste des joueurs de l’équipe professionnelle qui remplissent les conditions, on obtient :

Kylian Mbappé (formé PSG)

Presnel Kimpembe (formé PSG)

Warren Zaïre-Emery (formé PSG)

Alexandre Letellier (formé PSG)

Timothée Pembélé (formé PSG)

Abdou Diallo (formé France)

Nordi Mukiele (formé France)

Layvin Kurzawa (formé France)

Hugo Ekitiké (formé France)

Quelle liste pour la saison 23/24 ?

Il est important d’avoir à l’esprit que la liste ci-dessus ne sera pas celle de la saison à venir. Il y a fort à parier que certains joueurs ne seront pas inscrits sur ladite liste. Kurzawa placé dans le loft, Ekitiké dont le club veut se séparer, Kimpembe dont l’état physique laisser planer un doute, Diallo qui envisage un départ … En somme, Paris va devoir pallier à ces départs tant qualitativement que pour les questions de quotas. Ce n’est pas un hasard non plus si certaines pistes récurrentes ou nouvelles font écho à cette problématique. Barcola, Lloris, Simons ou encore Kolo Muani, tous cochent les cases. Le cas Kimpembe pose question à plusieurs niveaux. Titi et vice-capitaine du PSG, le défenseur est actuellement en pleine rééducation. Le PSG prévoit son retour pour la fin de l’automne selon L’Équipe. Il sera libre en fin de saison et vient d’engager un nouvel agent, de quoi laisser planer le doute sur son avenir. Une prolongation courte d’Abdou Diallo ou la piste Jean-Clair Todibo ne seraient donc pas à exclure totalement. Même réflexion pour Hugo Lloris dont L’Équipe affirme déjà l’existence de premiers contacts pour le rôle de doublure.

Paris peut toujours intégrer quelques Titis du groupe élite pour faire le compte dans la liste. Ça pourrait être une solution d’appoint mais pas viable à long terme. Paris s’est déjà retrouvé forcé d’aligner un banc majoritairement composé de jeunes du centre de formation. Il est évident que cette situation ne peut se répéter dans l’idée de rester compétitif avec un banc de plus haut niveau. Ce qui est certain c’est qu’il faut s’attendre à voir débarquer un ou plusieurs joueurs formés en France. Si en plus Kylian Mbappé quitte le PSG cet été, le club parisien devra obligatoirement viser le marché français. Un casse-tête sous-jacent qui prend de l’ampleur à mesure que le mercato avance.